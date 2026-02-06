Филмовата легенда Жан Рено даде специално интервю за БНТ

В понеделник зрителите на БНТ ще се срещнат с една от най-големите филмови легенди в света – Жан Рено, който даде специално интервю за предаването „100% будни“.

Познат от култови филми като „Леон“, „Никита“ и „Ронин“, той обикновено играе мълчаливи, смели и загадъчни герои. Този път обаче той не влиза в образ, а разказва за киното, историите зад филмите и пътя си към голямото кино.

Специалната среща с филмовата легенда е заснета от Лили Илиева и е подготвена ексклузивно за зрителите на Българската национална телевизия.