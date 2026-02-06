Тази вечер е откриването на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина

Днес, 6 февруари, започва големият празник на спорта – откриването на Зимните Олимпийски игри в Милано-Кортина. Българската национална телевизия ще излъчи церемонията на живо.

Детските новини ще имат специален представител, Амира Йорданова, която ще се включва на живо от Милано, за да показва олимпийската атмосфера и най-интересното от игрите през детските очи.

Олимпийският огън ще пламне в парка Семпионе, в Арката на мира, и ще остане там до 22 февруари, когато ще бъде официалното закриване на форума. Талисманите на игрите са белките Тина и Мило, чиито имена идват от домакинските градове Кортина и Милано. Към техния отбор има и шест малки снежни кокичета, които също са част от визуалната история на игрите.

За първи път в историята на олимпийското движение официалната церемония по откриването ще е в два града – Милано и Кортина Д'Ампецо, а във Предацо и Ливиньо ще има парад на нациите.

Марая Кери и Андреа Бочели също са част от звездната селекция на миланския „Джузепе Меаца“ довечера. Над 1300 участници в церемонията, за която са изработени близо 1400 костюма.

Около 2900 спортисти от 93 държави ще се състезават за 116 комплекта медали. Българските състезатели са 20 в 6 дисциплини – ски скок, ски-бягане, сноуборд, алпийски ски, биатлон и фигурно пързаляне. Български знаменосци ще бъдат фигуристката Александра Фейгин в Милано и биатлонистът Владимир Илиев в Кортина Д'Ампецо.

Церемонията по откриването е тази вечер от 21:00 часа българско време и можете да я гледате по БНТ 1 и БНТ 3. Два часа преди това е и първото ни обзорно предаване „Днес на игрите“ с водещи Радостин Любомиров и двукратната ни участничка на Олимпийски игри Александра Жекова.