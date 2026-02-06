БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Италия с красноречиво послание преди Игрите в Милано/Кортина

Чете се за: 02:47 мин.
Спорт
Церемонията на емблематичния стадион „Сан Сиро“ ще започне в 21 часа и ще бъде предавана пряко по БНТ 1, БНТ 3 и на нашия сайт.

Калин Гугов
Броени часове до грандиозния спектакъл, с който ще бъде сложено началото на 25-те Зимни олимпийски игри. Домакините от Италия са подготвили 3-часово бляскаво шоу, което ще се проведе паралелно в Милано и в планинския курорт Кортина д‘Ампецо.

Преди около час започна и приема по посрещане на държавните лидери, които ще бъдат гости на церемонията по откриването. Екипите на Българската национална телевизия ще ви направят свидетели на емоциите тази вечер и в Милано, и в Кортина.

Посланието, което Италия отправя е красноречиво. Името на церемонията по откриването е Хармония, така че хармония между 8-те населени места, които ще бъдат домакини на Игрите.
Хармония между близо 3-те хиляди спортисти, които ще вземат участие в различните дисциплини. Хармония между държавите. Иначе най-голямото спортно събитие за годината по традиция събра не само спортния свят, но и политическия елит.

Тук са редица държавни глави, тук е вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, генералният секретар на ООН Антонио Гутериш. Тук са, разбира се, домакините в лицето на премиера Джорджа Мелони и президента Серджо Матарела. Тук са много хора от елита в световната политика.

Още вчера тяхната богата програма със срещи започна, когато президента на МОК даде своя официален прием за Игрите. Там имаше много интересни дискусии. Там беше и българският държавен глава Илияна Йотова. Тя застана рамо до рамо с Джей Ди Ванс.

Джей Ди Ванс от своя страна определи Игрите като рядък момент, който може да послужи за обединение между държавите. Йотова от своя страна каза, че поне по време на Игрите политиката трябва да бъде страни от спорта.

Така, че всички се обединиха именно около това послание, което игрите трябва да дадат. Хармонията между състезатели, политици и всички, които ще бъдат част от това голямо събитие.

Церемонията на емблематичния стадион „Сан Сиро“ ще започне в 21 часа и ще бъде предавана пряко по БНТ 1, БНТ 3 и на нашия сайт.

Подробности вижте в репортажа на Калин Гугов.

