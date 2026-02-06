БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Съдът потвърди гаранцията от 8000 евро за шофьора,...
Чете се за: 01:05 мин.
Бащата на изчезналото момче пред БНТ: Спокоен съм –...
Чете се за: 04:15 мин.
След приетите промени в Изборния кодекс: Очаквания за...
Чете се за: 05:15 мин.
Президентът към българските олимпийци: Цяла България е с вас
Чете се за: 03:20 мин.
XXV Зимни олимпийски игри ще бъдат открити тази вечер в...
Чете се за: 03:30 мин.

"Лукойл" преговаря с поне още две компании за продажбата на чуждестранните си активи

Милен Атанасов
Чете се за: 01:00 мин.
Икономика
"Лукойл" преговаря с поне още две компании за продажбата на чуждестранните си активи
"Лукойл" преговаря с поне още две компании за продажбата на чуждестранните си активи, съобщава Ройтерс, като се позовава на източници, близки до уреждането на сделката.

Една от силно заинтересованите компании е "Шеврон". Информацията беше разпространена, след като преди седмица беше обявено, че руският енергиен гигант се е споразумял за продажба с американската инвестиционна компания "Карлайл".

"Лукойл" трябва да продаде активите до 28 февруари. Крайният срок беше определен от американското Министерство на финансите, което наложи санкции на "Лукойл" и "Роснефт" миналата година в опит да накара Москва да се съгласи на мирно споразумение с Украйна.

След атаката: Москва твърди, че зад опита за покушение на руския генерал стои Киев
След атаката: Москва твърди, че зад опита за покушение на руския генерал стои Киев
Опит за покушение на високопоставен руски генерал в Москва Опит за покушение на високопоставен руски генерал в Москва
Чете се за: 00:55 мин.
Между "продуктивни" и "не лесни": Докъде стигнаха тристранните преговори за Украйна? Между "продуктивни" и "не лесни": Докъде стигнаха тристранните преговори за Украйна?
Чете се за: 03:25 мин.
Има ли напредък по спорните въпроси за края на войната в Украйна? Има ли напредък по спорните въпроси за края на войната в Украйна?
Чете се за: 04:15 мин.
Часове след изтичането на договора "Нов СТАРТ" Часове след изтичането на договора "Нов СТАРТ"
Чете се за: 01:05 мин.
Преговорите за мир: Втори ден продължават срещите между САЩ, Украйна и Русия в Абу Даби Преговорите за мир: Втори ден продължават срещите между САЩ, Украйна и Русия в Абу Даби
Чете се за: 01:10 мин.

Съдът потвърди гаранцията от 8000 евро за шофьора, причинил тежката катастрофа край Телиш
Съдът потвърди гаранцията от 8000 евро за шофьора, причинил тежката...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Бащата на изчезналото момче пред БНТ: Спокоен съм – познавам човека, с когото е синът ми Бащата на изчезналото момче пред БНТ: Спокоен съм – познавам човека, с когото е синът ми
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Задържаха млад учител за опити за блудство с ученичка в Пловдив Задържаха млад учител за опити за блудство с ученичка в Пловдив
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Бойко Борисов: Призовавам президента Йотова незабавно да назначи служебен премиер Бойко Борисов: Призовавам президента Йотова незабавно да назначи служебен премиер
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
След атаката: Москва твърди, че зад опита за покушение на руския...
Чете се за: 04:15 мин.
По света
ЕК: Пристрастяващият дизайн на ТикТок нарушава европейските закони
Чете се за: 03:02 мин.
По света
След приетите промени в Изборния кодекс: Очаквания за струпване на...
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Президентът към българските олимпийци: Цяла България е с вас
Чете се за: 03:20 мин.
По света
