Бойко Борисов: Призовавам президента Йотова незабавно да назначи служебен премиер

Назначаването на служебно правителство се бави и България отново е в институционален вакуум. Призовавам президента Йотова незабавно да назначи служебен премиер. Радев подаде оставка, правителството подаде оставка, парламентът не може да работи нормално. Това заявява лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във видео, публикувано в профила му във Фейсбук.

Докато едни печелят време, държавата спира. Няма кой да носи отговорност, няма кой да взема решения, а цената се плаща от хората и бизнеса, казва Борисов.

На този фон от седмица хората са притеснени от високи сметки за ток. Нека да е ясно: правителството няма отношение към сметките. Правителството отговаря само за гаранциите да има ток, уточнява той.

За сметките отговарят ЕРП-тата и независимия регулатор КЕВР. Затова настоявам КЕВР да се размърда от удобните кресла по кабинетите. Да започнат проверки!, добавя още лидерът на ГЕРБ.