Тобиас Вендел и Тобиас Арлт - рекордьорите по златни отличия от зимни олимпийски игри

Спорт
Германците са състезатели по спускане с шейни и имат най-много олимпийски титли в историята на този спорт.

тобиас вендел тобиас арлт рекордьорите златни отличия зимни олимпийски игри
Германците Тобиас Вендел и Тобиас Арлт са най-успешната двойка в историята на шейните. Те държат рекорда за най-много златни медали от зимни олимпийски игри в своя спорт.

Двамата са шесткратни олимпийски шампиони. Имат златни медали на двойки и в отборната шафета в три последователни издания на зимни игри: Сочи 2014, Пьончанг 2018 и Пекин 2022. Притежават общо 10 златни отличия от световни първенства в дисциплините двойки, спринт и отборна щафета. Абсолютни рекордьори с 58 победи в стартове от Световната купа, имат спечелени 6 големи кристални глобуса в периода 2010-2024. Също така са седем пъти европейски шампиони.

Тобиас Вендел и Тобиас Арлт ще се състезават и в Милано/Кортина.

"Смятам, че двамата се сработихме много бързо, въпреки че като деца се състезавахме в индивидуалната надпревара. Превърнахме се в екип, когато бяхме 12-13 годишни и това е нашият 25-и сезон, така че се познаваме изключително добре", разказа Тобиас Арлт.

За Вендел зимните олимпийски игри са върхът в кариерите им.

"От деца мечтаем за този момент. И сега, когато си тук осъзнаваш, че това е най-великото нещо, което си постигал. След това да спечелиш медал, да спечелиш златото, невъзможно е да се опише. Сега няма да казваме, че искаме злато в Кортина. Някои си поставят такива цели. Но важното е да си поставяш такива, които всъщност можеш да постигнеш. Нашата цел сега е да покажем всичко научено през тези години, което е да се представяме на най-високо ниво", категоричен е Вендел.

Вижте материала във видеото!

