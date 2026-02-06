След атаката: Москва твърди, че зад опита за покушение на руския генерал стои Киев

Опит за покушение срещу високопоставен руски генерал в Москва. Прострелян е генерал-лейтенант Владимир Алексеев. Той е опериран, и според руски медии, е жив. В ход е акция по издирването на стрелеца. Руският министър на външните работи Сергей Лавров, вече заяви, че зад опита за покушение стои Киев, макара че все още няма доказателства за това.

Генерал-лейтенант Владимир Алексеев е прострелян на 24-ия етаж в жилищен квартал в западната част на Москва. По неофициална информация, с най-малко 3 куршума. По думите на съседи, изстрелите се произведени между 6:30 и 7:00 часа местно време.

"Чух викове за помощ. И след това друга съседка се е обадила на полицията. И други хора излязоха, питаха има ли нужда от помощ, да се извика линейка, полиция."

Стрелецът е успял да избяга. Преглеждат се записи от охранителни камери и се разпитват свидетели.

Генерал-лейтенант Владимир Алексеев е първи заместник на началника на Главното разузнавателно управление (ГРУ) Игор Костюков. Костюков беше начело на руската делегация по време на последните преговори за мир между Москва и Киев в Абу Даби. Алексеев има ключова роля във войната в Украйна, той е сред преговарящите с украинската страна по време на обсадата на Мариупол през 2022 година. Година по-късно беше изпратен да преговаря и с основателя на военната групировка "Вагнер" - Евгени Пригожин. Има и записано видео, в което приканва войниците да не участват в бунта на Пригожин.

Генералът е санкциониран от Европейския съюз и Великобритания. Името му фигурира и на сайта на украинското разузнаване в графа "Военнопрестъпници от Русия", което го прави легитимна военна цел, посочват експерти. Там се посочва, че е роден в Украйна. Според публикацията, освен, че активно работи по организирането на удари по украинската територия след началото на войната, се посочва, че е ръководил операциите на Главното разузнавателно управление в Сирия и Донбас. Украинското разузнаване го смята и за съпричастен в намесата в президентските избори в САЩ през 2016 година, заради организирането на кибератаки и дискредитирането на месната избирателна система. Кремъл коментира стрелбата.

Дмитрий Песков, говорител на Кремъл: "Специалните служби си вършат работата, разбира се, докладва се на държавния глава. Пожелаваме на генерала да оцелее и да се възстанови."

Дипломат номер едно на Русия директно обвини Украйна за опита за покушение.

Сергей Лавров, министър на външните работи на Русия: "Този терористичен акт за пореден път потвърди целта на режима на Зеленски за постоянни провокации, чиято основна задача е срив на преговорния процес. И на режим, готов на всичко само и само да убеди западните си спонсори да продължават да оказват натиск върху Съединените щати, в стремежа си да ги отклонят от курса за постигане на справедливо регулиране на конфликта."

Лавров обаче не се нае да прогнозира как инцидентът ще се отрази на преговорите за мир. От началото на войната в Украйна няколко високопоставени руски военни бяха ликвидирани, като от Москва обвиняват Киев. За някои от случаите от украинска страна са поемали отговорност. Според анализатори покушението срещу Алексеев точно в този момент е изгодно за Кремъл и може да послужи като претекст за прекратяване на преговорите за мир.