БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът потвърди гаранцията от 8000 евро за шофьора,...
Чете се за: 01:05 мин.
Бащата на изчезналото момче пред БНТ: Спокоен съм –...
Чете се за: 04:15 мин.
След приетите промени в Изборния кодекс: Очаквания за...
Чете се за: 05:15 мин.
Президентът към българските олимпийци: Цяла България е с вас
Чете се за: 03:20 мин.
XXV Зимни олимпийски игри ще бъдат открити тази вечер в...
Чете се за: 03:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

След атаката: Москва твърди, че зад опита за покушение на руския генерал стои Киев

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Запази

Как реагира Украйна, кой е Владимир Алексеев и ще се отрази ли стрелбата на преговрите за мир?

След атаката: Москва твърди, че зад опита за покушение на руския генерал стои Киев
Снимка: БТА
Слушай новината

Опит за покушение срещу високопоставен руски генерал в Москва. Прострелян е генерал-лейтенант Владимир Алексеев. Той е опериран, и според руски медии, е жив. В ход е акция по издирването на стрелеца. Руският министър на външните работи Сергей Лавров, вече заяви, че зад опита за покушение стои Киев, макара че все още няма доказателства за това.

Генерал-лейтенант Владимир Алексеев е прострелян на 24-ия етаж в жилищен квартал в западната част на Москва. По неофициална информация, с най-малко 3 куршума. По думите на съседи, изстрелите се произведени между 6:30 и 7:00 часа местно време.

"Чух викове за помощ. И след това друга съседка се е обадила на полицията. И други хора излязоха, питаха има ли нужда от помощ, да се извика линейка, полиция."

Стрелецът е успял да избяга. Преглеждат се записи от охранителни камери и се разпитват свидетели.

Генерал-лейтенант Владимир Алексеев е първи заместник на началника на Главното разузнавателно управление (ГРУ) Игор Костюков. Костюков беше начело на руската делегация по време на последните преговори за мир между Москва и Киев в Абу Даби. Алексеев има ключова роля във войната в Украйна, той е сред преговарящите с украинската страна по време на обсадата на Мариупол през 2022 година. Година по-късно беше изпратен да преговаря и с основателя на военната групировка "Вагнер" - Евгени Пригожин. Има и записано видео, в което приканва войниците да не участват в бунта на Пригожин.

Генералът е санкциониран от Европейския съюз и Великобритания. Името му фигурира и на сайта на украинското разузнаване в графа "Военнопрестъпници от Русия", което го прави легитимна военна цел, посочват експерти. Там се посочва, че е роден в Украйна. Според публикацията, освен, че активно работи по организирането на удари по украинската територия след началото на войната, се посочва, че е ръководил операциите на Главното разузнавателно управление в Сирия и Донбас. Украинското разузнаване го смята и за съпричастен в намесата в президентските избори в САЩ през 2016 година, заради организирането на кибератаки и дискредитирането на месната избирателна система. Кремъл коментира стрелбата.

Дмитрий Песков, говорител на Кремъл: "Специалните служби си вършат работата, разбира се, докладва се на държавния глава. Пожелаваме на генерала да оцелее и да се възстанови."

Дипломат номер едно на Русия директно обвини Украйна за опита за покушение.

Сергей Лавров, министър на външните работи на Русия: "Този терористичен акт за пореден път потвърди целта на режима на Зеленски за постоянни провокации, чиято основна задача е срив на преговорния процес. И на режим, готов на всичко само и само да убеди западните си спонсори да продължават да оказват натиск върху Съединените щати, в стремежа си да ги отклонят от курса за постигане на справедливо регулиране на конфликта."

снимки: БТА, БГНЕС

Лавров обаче не се нае да прогнозира как инцидентът ще се отрази на преговорите за мир. От началото на войната в Украйна няколко високопоставени руски военни бяха ликвидирани, като от Москва обвиняват Киев. За някои от случаите от украинска страна са поемали отговорност. Според анализатори покушението срещу Алексеев точно в този момент е изгодно за Кремъл и може да послужи като претекст за прекратяване на преговорите за мир.

#руски генерал #атентат в Москва #Москва #опит за покушение

Последвайте ни

ТОП 24

Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев
1
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията...
Случаят "Петрохан": Продължава издирването на собственика Ивайло Калушев
2
Случаят "Петрохан": Продължава издирването на собственика...
Тройното убийство край Петрохан: МВР започва вътрешна проверка
3
Тройното убийство край Петрохан: МВР започва вътрешна проверка
Нови детайли по случая "Петрохан": 15-годишно момче е заедно с издирвания Ивайло Калушев
4
Нови детайли по случая "Петрохан": 15-годишно момче е...
Полицаи са беседвали с бащата на момчето, което е с Ивайло Калушев
5
Полицаи са беседвали с бащата на момчето, което е с Ивайло Калушев
Бащата на изчезналото момче пред БНТ: Спокоен съм – познавам човека, с когото е синът ми
6
Бащата на изчезналото момче пред БНТ: Спокоен съм – познавам...

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
2
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
3
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев
4
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията...
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
5
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая "Петрохан"
6
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая...

Още от: Русия

"Лукойл" преговаря с поне още две компании за продажбата на чуждестранните си активи
"Лукойл" преговаря с поне още две компании за продажбата на чуждестранните си активи
Опит за покушение на високопоставен руски генерал в Москва Опит за покушение на високопоставен руски генерал в Москва
Чете се за: 00:55 мин.
Между "продуктивни" и "не лесни": Докъде стигнаха тристранните преговори за Украйна? Между "продуктивни" и "не лесни": Докъде стигнаха тристранните преговори за Украйна?
Чете се за: 03:25 мин.
Има ли напредък по спорните въпроси за края на войната в Украйна? Има ли напредък по спорните въпроси за края на войната в Украйна?
Чете се за: 04:15 мин.
Часове след изтичането на договора "Нов СТАРТ" Часове след изтичането на договора "Нов СТАРТ"
Чете се за: 01:05 мин.
Преговорите за мир: Втори ден продължават срещите между САЩ, Украйна и Русия в Абу Даби Преговорите за мир: Втори ден продължават срещите между САЩ, Украйна и Русия в Абу Даби
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Съдът потвърди гаранцията от 8000 евро за шофьора, причинил тежката катастрофа край Телиш
Съдът потвърди гаранцията от 8000 евро за шофьора, причинил тежката...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Бащата на изчезналото момче пред БНТ: Спокоен съм – познавам човека, с когото е синът ми Бащата на изчезналото момче пред БНТ: Спокоен съм – познавам човека, с когото е синът ми
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Задържаха млад учител за опити за блудство с ученичка в Пловдив Задържаха млад учител за опити за блудство с ученичка в Пловдив
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Бойко Борисов: Призовавам президента Йотова незабавно да назначи служебен премиер Бойко Борисов: Призовавам президента Йотова незабавно да назначи служебен премиер
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
След атаката: Москва твърди, че зад опита за покушение на руския...
Чете се за: 04:15 мин.
По света
ЕК: Пристрастяващият дизайн на ТикТок нарушава европейските закони
Чете се за: 03:02 мин.
По света
След приетите промени в Изборния кодекс: Очаквания за струпване на...
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Президентът към българските олимпийци: Цяла България е с вас
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ