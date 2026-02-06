Съдът потвърди гаранцията от 8000 евро за шофьора, причинил тежката катастрофа край Телиш

Апелативният съд във Велико Търново потвърди паричната гаранция от 8000 евро за шофьора на камиона, причинил тежката катастрофа край Телиш, при която загина д-р Цветан Костадинов. Повече от 4 часа съдът заседава преди да се произнесе.

Мотивът, с който апелативните магистрати потвърдиха решението на Окръжния съд в Плевен да освободи под парична гаранция Димитър Димитров е, че не е на лице реална опасност той да се укрие или извърши друго престъпление.

По отношение на предишните нарушения, които той има на пътя, в решението си съдът посочва, че повечето от тях са извършени преди повече от 10 години, като преобладават административните.