ИЗВЕСТИЯ

Съдът потвърди гаранцията от 8000 евро за шофьора,...
Чете се за: 01:05 мин.
Бащата на изчезналото момче пред БНТ: Спокоен съм –...
Чете се за: 04:15 мин.
След приетите промени в Изборния кодекс: Очаквания за...
Чете се за: 05:15 мин.
Президентът към българските олимпийци: Цяла България е с вас
Чете се за: 03:20 мин.
XXV Зимни олимпийски игри ще бъдат открити тази вечер в...
Чете се за: 03:30 мин.

Съдът потвърди гаранцията от 8000 евро за шофьора, причинил тежката катастрофа край Телиш

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Решението е на магистратите от Апелативния съд във Велико Търново

съдът потвърди гаранцията 8000 евро шофьора причинил тежката катастрофа телиш
Снимка: БНТ
Апелативният съд във Велико Търново потвърди паричната гаранция от 8000 евро за шофьора на камиона, причинил тежката катастрофа край Телиш, при която загина д-р Цветан Костадинов. Повече от 4 часа съдът заседава преди да се произнесе.

Мотивът, с който апелативните магистрати потвърдиха решението на Окръжния съд в Плевен да освободи под парична гаранция Димитър Димитров е, че не е на лице реална опасност той да се укрие или извърши друго престъпление.

По отношение на предишните нарушения, които той има на пътя, в решението си съдът посочва, че повечето от тях са извършени преди повече от 10 години, като преобладават административните.

