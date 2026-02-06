Нови детайли по случая "Петрохан": 15-годишен е с издирвания Калушев, Агенцията за закрила на детето се самосезира
От Държавната агенция за закрила на детето заявиха, че до тази сутрин не са получавали сигнали за изчезналото момче
Бащата на 15-годишното момче, което се предполагаше, че е заедно с издирвания за тройното убийство край Петрохан Ивайло Калушев, потвърди, че синът му е с изчезналия мъж. Яни Макулев заяви, че за последно е чувал детето на 29 януари и от тогава няма връзка с него. Въпреки това не е притеснен. Пред БНТ Макулев каза още, че заедно с тях има и трети човек - 22-годишният Николай Златков, който преди години също е посещавал организираните от Калушев лагери.
Специално пред БНТ говори спелеологът Яни Макулев, който потвърди, че 15-годишният му син е заедно с издирвания собственик на хижата в района на "Петрохан" Ивайло Калушев. Той обясни, че последно се е чувал със сина си на 29 януари. От тогава няма никаква връзка с него, телефонът му е изключен. Не може да се свърже и с Ивайло Калушев.
Яни Макулев обаче не поиска да уточни защо синът му е в компанията на Ивайло Калушев, нито дали посещава някакъв лагер в този момент, тъй като заяви, че "нещата, които знае, са твърде лични, за да ги сподели".
Макулев обясни, че познава от 35 години издирвания Калушев. Има му абсолютно доверие и няма никакво притеснение за безопасността на сина си. Поради тази причина не е отправен и сигнал към Държавна агенция за закрила на детето. Но след медийните изяви на бащата, че от дни не знае местонахождението на сина си, от Агенцията излязоха с позиция, че до днес сутринта не са получавали сигнали за детето и семейството му, но на по-късен етап през деня чрез онлайн системата на Агенцията е получен такъв сигнал. Агенцията за закрила на детето се е самосезирала, в последствие са сезирани и компетентните органи за закрила.
Яни Макулев, спелеолог: "Той в момента е в неизвестност от няколко дни. За последно сме се чували на 29 януари. Телефонът му е изключен и той е с човека, който се издирва - Иво Калушев."
Бащата уточни, че не знае къде точно се намират двамата.
"Приемете, че са на почивка."
Но е сигурен, че заедно с тях има и трети човек.
- БНТ: Те само двамата ли са?
- По-скоро трима.
- БНТ: Другият е дете или не, възрастен човек?
- Да кажем тийнейджър.
- БНТ: А той дали е от НПО защитени територии?
- По-скоро да.
- БНТ: Николай ли е?
- Да.
Николай е част от ръководството на Национална агенция за контрол на защитените територии и Българската асоциация по екстремни спортове. Заедно с издирвания Калушев и тримата убити. За него се знае, че като дете също е посещавал лагерите на организацията и е бил сред доверените лица на собственика на бившата хижа "Петрохан".
Спекулациите около името на Калушев не притесняват бащата, въпреки че от 9 дни няма възка със сина си.
"Спокоен съм, защото познавам Иво, спокоен съм в тази ситуация, познавам Иво много години и знам какъв човек е. Каквото и да се пише за този човек то не е вярно и за това като родител и спортист съм спокоен на 100%."
Макулев заяви, че Калушев познава сина му от бебе и не вярва той да има връзка с тройното убийство край Петрохан.
"Опитват се да му припишат неща, които не са се случили. Официалната версия е за тройно убийство, което според мен е абсолютно невярно."
От Държавната агенция за закрила на детето заявиха, че до тази сутрин не са получавали сигнали за изчезналото момче. По-късно са били сигнализирани през онлайн платформата им и са се самосезирали по случая. Бащата на 15-годишното момче от своя страна смята, че синът му и двамата мъже скоро ще се появят и истината ще излезе наяве.