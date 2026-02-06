Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия месец
Движел се от морето към София. Вече е засечен и районът, от където Калушев е изпратил SMS да майка си
"По света и у нас" научи, че от камерите на Агенция "Пътна инфраструктура" е засечен кемперът на Ивайло Калушев в края на миналия месец, да се придвижва от морето към София.
Засечен е и районът, от където Калушев е изпратил SMS да майка си.
Следите на издирваните се губят след убийството на хижа "Петрохан".