Нови детайли по случая "Петрохан": 15-годишно момче е заедно с издирвания Ивайло Калушев

Бащата на 15-годишното момче, което се предполагаше, че е заедно с издирвания за тройното убийство край Петрохан Ивайло Калушев, потвърди, че синът му е с изчезналия мъж. Яни Макулев заяви, че за последно е чувал детето на 29 януари и от тогава няма връзка с него. Въпреки това не е притеснен. Пред БНТ Макулев каза още, че заедно с тях има и трети човек - 22-годишният Николай Златков, който преди години също е посещавал организираните от Калушев лагери.

Каква е връзката им към момента? Пътували ли са заедно до къща на спелеолога край морето? И защо бащата на изчезналото момче не се притеснява за сигурността му?

15-годишният син на Яни Макулев е с издирвания собственик на хижата край Петрохан, в която бяха убити трима души.

Яни Макулев, спелеолог: "Той в момента е в неизвестност от няколко дни. За последно сме се чували на 29 януари. Телефонът му е изключен и той е с човека, който се издирва - Иво Калушев."

Бащата уточни, че не знае къде точно се намират двамата.

"Приемете, че са на почивка."

Но е сигурен, че заедно с тях има и трети човек.

- БНТ: Те само двамата ли са? - По-скоро трима. - БНТ: Другият е дете или не, възрастен човек? - Да кажем тийнейджър. - БНТ: А той дали е от НПО защитени територии? - По-скоро да. - БНТ: Николай ли е? - Да.

Николай е част от ръководството на Национална агенция за контрол на защитените територии и Българската асоциация по екстремни спортове. Заедно с издирвания Калушев и тримата убити. За него се знае, че като дете също е посещавал лагерите на организацията и е бил сред доверените лица на собственика на бившата хижа "Петрохан".

Спекулациите около името на Калушев не притесняват бащата, въпреки че от 9 дни няма възка със сина си.

"Спокоен съм, защото познавам Иво, спокоен съм в тази ситуация, познавам Иво много години и знам какъв човек е. Каквото и да се пише за този човек то не е вярно и за това като родител и спортист съм спокоен на 100%."

Макулев заяви, че Калушев познава сина му от бебе и не вярва той да има връзка с тройното убийство край Петрохан.

"Опитват се да му припишат неща, които не са се случили. Официалната версия е за тройно убийство, което според мен е абсолютно невярно."

От Държавната агенция за закрила на детето заявиха, че до тази сутрин не са получавали сигнали за изчезналото момче. По-късно са били сигнализирани през онлайн платформата им и са се самосезирали по случая. Бащата на 15-годишното момче от своя страна смята, че синът му и двамата мъже скоро ще се появят и истината ще излезе наяве.