Нови детайли по случая "Петрохан": 15-годишно момче е заедно с издирвания Ивайло Калушев
От Държавната агенция за закрила на детето заявиха, че до тази сутрин не са получавали сигнали за изчезналото момче
Бащата на 15-годишното момче, което се предполагаше, че е заедно с издирвания за тройното убийство край Петрохан Ивайло Калушев, потвърди, че синът му е с изчезналия мъж. Яни Макулев заяви, че за последно е чувал детето на 29 януари и от тогава няма връзка с него. Въпреки това не е притеснен. Пред БНТ Макулев каза още, че заедно с тях има и трети човек - 22-годишният Николай Златков, който преди години също е посещавал организираните от Калушев лагери.
Каква е връзката им към момента? Пътували ли са заедно до къща на спелеолога край морето? И защо бащата на изчезналото момче не се притеснява за сигурността му?
15-годишният син на Яни Макулев е с издирвания собственик на хижата край Петрохан, в която бяха убити трима души.
Яни Макулев, спелеолог: "Той в момента е в неизвестност от няколко дни. За последно сме се чували на 29 януари. Телефонът му е изключен и той е с човека, който се издирва - Иво Калушев."
Бащата уточни, че не знае къде точно се намират двамата.
"Приемете, че са на почивка."
Но е сигурен, че заедно с тях има и трети човек.
- БНТ: Те само двамата ли са?
- По-скоро трима.
- БНТ: Другият е дете или не, възрастен човек?
- Да кажем тийнейджър.
- БНТ: А той дали е от НПО защитени територии?
- По-скоро да.
- БНТ: Николай ли е?
- Да.
Николай е част от ръководството на Национална агенция за контрол на защитените територии и Българската асоциация по екстремни спортове. Заедно с издирвания Калушев и тримата убити. За него се знае, че като дете също е посещавал лагерите на организацията и е бил сред доверените лица на собственика на бившата хижа "Петрохан".
Спекулациите около името на Калушев не притесняват бащата, въпреки че от 9 дни няма възка със сина си.
"Спокоен съм, защото познавам Иво, спокоен съм в тази ситуация, познавам Иво много години и знам какъв човек е. Каквото и да се пише за този човек то не е вярно и за това като родител и спортист съм спокоен на 100%."
Макулев заяви, че Калушев познава сина му от бебе и не вярва той да има връзка с тройното убийство край Петрохан.
"Опитват се да му припишат неща, които не са се случили. Официалната версия е за тройно убийство, което според мен е абсолютно невярно."
От Държавната агенция за закрила на детето заявиха, че до тази сутрин не са получавали сигнали за изчезналото момче. По-късно са били сигнализирани през онлайн платформата им и са се самосезирали по случая. Бащата на 15-годишното момче от своя страна смята, че синът му и двамата мъже скоро ще се появят и истината ще излезе наяве.