БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът потвърди гаранцията от 8000 евро за шофьора,...
Чете се за: 04:37 мин.
Бащата на изчезналото момче пред БНТ: Спокоен съм –...
Чете се за: 04:15 мин.
След приетите промени в Изборния кодекс: Очаквания за...
Чете се за: 05:15 мин.
Президентът към българските олимпийци: Цяла България е с вас
Чете се за: 03:20 мин.
XXV Зимни олимпийски игри ще бъдат открити тази вечер в...
Чете се за: 03:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

СЛУЧАЯТ "ПЕТРОХАН"

Нови детайли по случая "Петрохан": 15-годишно момче е заедно с издирвания Ивайло Калушев

Теодора Георгиева от Теодора Георгиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:32 мин.
Запази

От Държавната агенция за закрила на детето заявиха, че до тази сутрин не са получавали сигнали за изчезналото момче

Нови детайли по случая "Петрохан": 15-годишно момче е заедно с издирвания Ивайло Калушев
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Бащата на 15-годишното момче, което се предполагаше, че е заедно с издирвания за тройното убийство край Петрохан Ивайло Калушев, потвърди, че синът му е с изчезналия мъж. Яни Макулев заяви, че за последно е чувал детето на 29 януари и от тогава няма връзка с него. Въпреки това не е притеснен. Пред БНТ Макулев каза още, че заедно с тях има и трети човек - 22-годишният Николай Златков, който преди години също е посещавал организираните от Калушев лагери.

Каква е връзката им към момента? Пътували ли са заедно до къща на спелеолога край морето? И защо бащата на изчезналото момче не се притеснява за сигурността му?

15-годишният син на Яни Макулев е с издирвания собственик на хижата край Петрохан, в която бяха убити трима души.

Яни Макулев, спелеолог: "Той в момента е в неизвестност от няколко дни. За последно сме се чували на 29 януари. Телефонът му е изключен и той е с човека, който се издирва - Иво Калушев."

Бащата уточни, че не знае къде точно се намират двамата.

"Приемете, че са на почивка."

Но е сигурен, че заедно с тях има и трети човек.

- БНТ: Те само двамата ли са?

- По-скоро трима.

- БНТ: Другият е дете или не, възрастен човек?

- Да кажем тийнейджър.

- БНТ: А той дали е от НПО защитени територии?

- По-скоро да.

- БНТ: Николай ли е?

- Да.

Николай е част от ръководството на Национална агенция за контрол на защитените територии и Българската асоциация по екстремни спортове. Заедно с издирвания Калушев и тримата убити. За него се знае, че като дете също е посещавал лагерите на организацията и е бил сред доверените лица на собственика на бившата хижа "Петрохан".

Спекулациите около името на Калушев не притесняват бащата, въпреки че от 9 дни няма възка със сина си.

"Спокоен съм, защото познавам Иво, спокоен съм в тази ситуация, познавам Иво много години и знам какъв човек е. Каквото и да се пише за този човек то не е вярно и за това като родител и спортист съм спокоен на 100%."

Макулев заяви, че Калушев познава сина му от бебе и не вярва той да има връзка с тройното убийство край Петрохан.

"Опитват се да му припишат неща, които не са се случили. Официалната версия е за тройно убийство, което според мен е абсолютно невярно."

От Държавната агенция за закрила на детето заявиха, че до тази сутрин не са получавали сигнали за изчезналото момче. По-късно са били сигнализирани през онлайн платформата им и са се самосезирали по случая. Бащата на 15-годишното момче от своя страна смята, че синът му и двамата мъже скоро ще се появят и истината ще излезе наяве.

# Ивайло Калушев #Яни Макулев #случаят Петрохан

Водещи новини

Съдът потвърди гаранцията от 8000 евро за шофьора, причинил тежката катастрофа край Телиш
Съдът потвърди гаранцията от 8000 евро за шофьора, причинил тежката...
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Нови детайли по случая "Петрохан": 15-годишно момче е заедно с издирвания Ивайло Калушев Нови детайли по случая "Петрохан": 15-годишно момче е заедно с издирвания Ивайло Калушев
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Задържаха млад учител за опити за блудство с ученичка в Пловдив Задържаха млад учител за опити за блудство с ученичка в Пловдив
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Бойко Борисов: Призовавам президента Йотова незабавно да назначи служебен премиер Бойко Борисов: Призовавам президента Йотова незабавно да назначи служебен премиер
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
След атаката: Москва твърди, че зад опита за покушение на руския...
Чете се за: 04:15 мин.
По света
"Лукойл" преговаря с поне още две компании за продажбата...
Чете се за: 01:00 мин.
Икономика
ЕК: Пристрастяващият дизайн на ТикТок нарушава европейските закони
Чете се за: 03:02 мин.
По света
След приетите промени в Изборния кодекс: Очаквания за струпване на...
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ