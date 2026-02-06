БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Дискусия на тема „Отвъд екраните: Как да съхраним детството в дигиталния свят" ще се проведе в София Тех Парк

Дискусия на тема „Отвъд екраните: Как да съхраним детството в дигиталния свят“ ще се проведе на 20 февруари в зала „Джон Атанасов“ в София Тех Парк, съобщиха домакините.

Събитието е посветено на темата кога и как да се въведат децата в света на технологиите и социалните мрежи. Специални гости ще бъдат основателите на глобалното движение Smartphone Free Childhood – Джо Райри и Дейзи Грийнуел, които за първи път в България ще споделят своя опит.

Разговорът ще бъде воден от журналиста Светослав Иванов. Форумът ще бъде открит от британския посланик в България Натаниъл Копси и от изпълнителния директор на София Тех Парк Тодор Младенов.

В панелните дискусии ще участват Петър Статев, ръководител на проекта за Българската фабрика за изкуствен интелект, Любов Костова, директор на фондация „Красива наука“, писателката Катя Антонова, инфлуенсърът Изабел Овчарова, както и учители и лекари, съобщават организаторите.

