Съкровища под училищния двор в Несебър

Археолози откриха ценни находки от елинистическата епоха в двора на училище „Любен Каравелов“ в Несебър. Разкопките се извършват заради строеж на нов учебен корпус.

Сред откритите предмети са бронзов венец със златно покритие, сребърна монета, кана, стригила и астрагали, които в древността са използвани за игра или гадания.

Намерени са още монети, украсени чаши, стъклени мъниста и различни керамични съдове. Археолозите са проучили и останки от средновековни сгради от XIII–XIV век.

Част от находките са повредени и ще бъдат реставрирани. Всички артефакти ще се съхраняват в музея „Старинен Несебър“.

Откритието показва, че дори под училищен двор могат да се крият важни следи от миналото