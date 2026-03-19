Космосът оживява в Стара Загора преди пролетното равноденствие

В навечерието на пролетното равноденствие – 20 март, Астрономическата обсерватория и планетариум „Юрий Гагарин“ в Стара Загора организира Пролетен астрономически следобед, съобщиха от местната администрация.

Събитието днес ще предложи интересна програма с лекции, наблюдения и срещи с науката за Космоса.

Посетителите ще научат повече за древните хора и как са измервали времето чрез Слънцето, както и за съвременните изследвания – включително загадъчния галактичен обект 3I Atlas и търсенето на живот във Вселената.

Ще има и реални наблюдения на Слънцето и неговата активност от терасата на обсерваторията. Лекциите и наблюденията ще започват на всеки кръгъл час, така че всеки ще може да се включи.

Обсерваторията в Стара Загора има дълга история – в края на февруари тя отбеляза 65 години от създаването си.