Тръмп спази предизборното си обещание за изпълнението на смъртни присъди

Министерството на правосъдието на САЩ обяви официално, че ще върне разстрела като възможност за смъртно наказание.

В съобщението на ведомството се казва, че целта е да се „оптимизира процесът за искане на смъртни присъди“.

Връщането на този вид наказание на федерално ниво беше едно от обещанията на Доналд Тръмп в кампанията му за втория президентски мандат. И в момента в пет американски щата е разрешена екзекуцията чрез разстрел, когато осъденият е изчерпал възможностите си за обжалване.