Тръмп спази предизборното си обещание за изпълнението на смъртни присъди

Теодора Гатева
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Министерството на правосъдието на САЩ обяви официално, че ще върне разстрела като възможност за смъртно наказание.

В съобщението на ведомството се казва, че целта е да се „оптимизира процесът за искане на смъртни присъди“.

Връщането на този вид наказание на федерално ниво беше едно от обещанията на Доналд Тръмп в кампанията му за втория президентски мандат. И в момента в пет американски щата е разрешена екзекуцията чрез разстрел, когато осъденият е изчерпал възможностите си за обжалване.

Корина Лейн, преподавател в университета Ричмънд: „Първо, това е доказателство за това колко трудна е смъртоносната инжекция. Второ, мисля, че подобно решение показва бруталност. С инжекцията би могло да се каже, че хората заспиват завинаги, с отряда за разстрел това не е възможно. Насилието от страна на държавата е явно."

#за изпълнението на смъртни присъди #обещанието си #спази #Доналд Тръмп президент

