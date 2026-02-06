За първи път от 12-дневната война САЩ и Иран обсъждат ядрената програма

Преговори с висок залог - в Оман се проведе ключова среща между САЩ и Иран за ядрената програма на Техеран. Това са първите двустранни разговори между двете страни след 12-дневната война от юни миналата година, когато Вашингтон подкрепи Израел и нанесе въздушни удари по ирански ядрени и военни обекти.

До срещата в Оман се стига след серия от заплахи от страна на американския президент Доналд Тръмп към Техеран и разполагането на военни части в Близкия изток.

В Оман, а не в Истанбул - промяната на локацията в последния момент, поискана от иранската страна, за кратко беше напът да провали провеждането на преговори. И все пак - след срещи първо с оманския външен министър, на масата за преговори седнаха - от иранска страна външният министър Абас Арагчи, а от американска - специалният пратеник на Доналд Тръмп Стив Уиткоф и зетят на президента - Джаред Къшнър.

Според иранския първи дипломат разговорите са били конструктивни и е обсъдена единствено ядрената програма на Техеран.

Абас Арагчи, външен министър на Иран: "Стената от недоверие трябва да бъде преодоляна. Обсъждахме единствено ядрената програма. Подчертахме пред американската делегация, че диалогът изисква те да се въздържат от заплахи."

Иран настоява, че ядрената им програма е единствено с мирни цели и настоява санкциите срещу страната да бъдат облекчени. Разговорите между двете страни ще продължат. А макар американски военни кораби и най-големият самолетоносач "Ейбрахам Линкълн" да остават разположени в близост до Иран, от Вашингтон изпращат сигнал, че засега търсят мирно решение.

Карълайн Левит, говорител на Белия дом: "Дипломацията винаги е първият вариант за президента, когато става въпрос за работа с държави по целия свят, независимо дали са наши съюзници или противници. Президентът очевидно е бил доста ясен спрямо иранския режим - нулевият ядрен капацитет е нещо, за което той е бил много изричен в исканията си към Иран."

Алан Еър е дългогодишен дипломат и между 2010 и 2015 година е ключова фигура в преговорния екип за сделката за иранската ядрена програма. Той е и първият говорител на Държавния департамент, който владее фарси и дълги години е човекът, който отправя послания директно към иранците.

Алан Еър, бивш дипломат: "Знаем, че официалната позиция на администрацията е Иран да спре да обогатява уран, да ограничи броя на арсенала си и да спре подкрепата за своите проксита в региона. Това са червените линии за американския преговорен екип. Но има и слухове, че се цели и смяна на режима. А за да стане това, трябва протестите да избухнат с нова сила."

Дипломатът подчертава, че не бива да се забравя ролята на Израел и нежеланието на Тел Авив в Техеран да е на власт някой, който може да представлява риск. Смяната на режима, обаче, също крие своите рискове.

Алан Еър, бивш дипломат: "Историята помни примери за държави, който поддавайки се на външен натиск, в крайна сметка са ставали арена на по-голяма агресия. Видяхме го в Либия, в Ирак."

За жителите на Техеран надеждата е преговорите да бъдат успешни.

Масуд, жител на Техеран: "Ако избухне война, валутата ни ще бъде допълнително отслабена спрямо долара. За нас обикновените хора това означава, че животът ще стане още по-труден. Ние не искаме война, най-доброто нещо е да се проведат успешни преговори." Яздан, жител на Техеран: "САЩ са разположили техни сили в региона, но според мен шансът за избухване на война е около 1%. Вярвам, че ще се споразумеят. А и те самите не могат да си позволят война с Иран, защото знаят, че ще има сериозни последствия за тях."

На фона на продължаващия риск от избухване на война, в Иран обявиха най-висока степен на готовност на въоръжените си сили.