БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът потвърди гаранцията от 8000 евро за шофьора,...
Чете се за: 04:37 мин.
Бащата на изчезналото момче пред БНТ: Спокоен съм –...
Чете се за: 04:15 мин.
След приетите промени в Изборния кодекс: Очаквания за...
Чете се за: 05:15 мин.
Президентът към българските олимпийци: Цяла България е с вас
Чете се за: 03:20 мин.
XXV Зимни олимпийски игри ще бъдат открити тази вечер в...
Чете се за: 03:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

За първи път от 12-дневната война САЩ и Иран обсъждат ядрената програма

Джанан Дурал от Джанан Дурал
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:07 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Преговори с висок залог - в Оман се проведе ключова среща между САЩ и Иран за ядрената програма на Техеран. Това са първите двустранни разговори между двете страни след 12-дневната война от юни миналата година, когато Вашингтон подкрепи Израел и нанесе въздушни удари по ирански ядрени и военни обекти.

До срещата в Оман се стига след серия от заплахи от страна на американския президент Доналд Тръмп към Техеран и разполагането на военни части в Близкия изток.

В Оман, а не в Истанбул - промяната на локацията в последния момент, поискана от иранската страна, за кратко беше напът да провали провеждането на преговори. И все пак - след срещи първо с оманския външен министър, на масата за преговори седнаха - от иранска страна външният министър Абас Арагчи, а от американска - специалният пратеник на Доналд Тръмп Стив Уиткоф и зетят на президента - Джаред Къшнър.
Според иранския първи дипломат разговорите са били конструктивни и е обсъдена единствено ядрената програма на Техеран.

Абас Арагчи, външен министър на Иран: "Стената от недоверие трябва да бъде преодоляна. Обсъждахме единствено ядрената програма. Подчертахме пред американската делегация, че диалогът изисква те да се въздържат от заплахи."

Иран настоява, че ядрената им програма е единствено с мирни цели и настоява санкциите срещу страната да бъдат облекчени. Разговорите между двете страни ще продължат. А макар американски военни кораби и най-големият самолетоносач "Ейбрахам Линкълн" да остават разположени в близост до Иран, от Вашингтон изпращат сигнал, че засега търсят мирно решение.

Карълайн Левит, говорител на Белия дом: "Дипломацията винаги е първият вариант за президента, когато става въпрос за работа с държави по целия свят, независимо дали са наши съюзници или противници. Президентът очевидно е бил доста ясен спрямо иранския режим - нулевият ядрен капацитет е нещо, за което той е бил много изричен в исканията си към Иран."

Алан Еър е дългогодишен дипломат и между 2010 и 2015 година е ключова фигура в преговорния екип за сделката за иранската ядрена програма. Той е и първият говорител на Държавния департамент, който владее фарси и дълги години е човекът, който отправя послания директно към иранците.

Алан Еър, бивш дипломат: "Знаем, че официалната позиция на администрацията е Иран да спре да обогатява уран, да ограничи броя на арсенала си и да спре подкрепата за своите проксита в региона. Това са червените линии за американския преговорен екип. Но има и слухове, че се цели и смяна на режима. А за да стане това, трябва протестите да избухнат с нова сила."

Дипломатът подчертава, че не бива да се забравя ролята на Израел и нежеланието на Тел Авив в Техеран да е на власт някой, който може да представлява риск. Смяната на режима, обаче, също крие своите рискове.

Алан Еър, бивш дипломат: "Историята помни примери за държави, който поддавайки се на външен натиск, в крайна сметка са ставали арена на по-голяма агресия. Видяхме го в Либия, в Ирак."

За жителите на Техеран надеждата е преговорите да бъдат успешни.

Масуд, жител на Техеран: "Ако избухне война, валутата ни ще бъде допълнително отслабена спрямо долара. За нас обикновените хора това означава, че животът ще стане още по-труден. Ние не искаме война, най-доброто нещо е да се проведат успешни преговори."

Яздан, жител на Техеран: "САЩ са разположили техни сили в региона, но според мен шансът за избухване на война е около 1%. Вярвам, че ще се споразумеят. А и те самите не могат да си позволят война с Иран, защото знаят, че ще има сериозни последствия за тях."

На фона на продължаващия риск от избухване на война, в Иран обявиха най-висока степен на готовност на въоръжените си сили.

#САЩ #ядрена програма #Иран

Последвайте ни

ТОП 24

Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев
1
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията...
Случаят "Петрохан": Продължава издирването на собственика Ивайло Калушев
2
Случаят "Петрохан": Продължава издирването на собственика...
Тройното убийство край Петрохан: МВР започва вътрешна проверка
3
Тройното убийство край Петрохан: МВР започва вътрешна проверка
Нови детайли по случая "Петрохан": 15-годишно момче е заедно с издирвания Ивайло Калушев
4
Нови детайли по случая "Петрохан": 15-годишно момче е...
Полицаи са беседвали с бащата на момчето, което е с Ивайло Калушев
5
Полицаи са беседвали с бащата на момчето, което е с Ивайло Калушев
Бащата на изчезналото момче пред БНТ: Спокоен съм – познавам човека, с когото е синът ми
6
Бащата на изчезналото момче пред БНТ: Спокоен съм – познавам...

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
2
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
3
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев
4
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията...
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
5
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая "Петрохан"
6
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая...

Още от: Близък изток

Има ли напредък по спорните въпроси за края на войната в Украйна?
Има ли напредък по спорните въпроси за края на войната в Украйна?
По оста Вашингтон - Техеран: Преговорите между двете страни ще бъдат в Оман По оста Вашингтон - Техеран: Преговорите между двете страни ще бъдат в Оман
Чете се за: 01:12 мин.
Газа и Иран – на фокус при посещението на Стив Уиткоф в Израел Газа и Иран – на фокус при посещението на Стив Уиткоф в Израел
Чете се за: 01:17 мин.
Израел отвори граничния пункт "Рафа": Хиляди ранени и болни чакат да напуснат анклава Израел отвори граничния пункт "Рафа": Хиляди ранени и болни чакат да напуснат анклава
Чете се за: 03:07 мин.
Започват преговори между Иран и САЩ с посредник Турция Започват преговори между Иран и САЩ с посредник Турция
Чете се за: 01:22 мин.
Тръмп заяви, че се надява на сделка с Иран Тръмп заяви, че се надява на сделка с Иран
Чете се за: 03:52 мин.

Водещи новини

Нови детайли по случая "Петрохан": 15-годишно момче е заедно с издирвания Ивайло Калушев
Нови детайли по случая "Петрохан": 15-годишно момче е...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия месец Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия месец
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Съдът потвърди гаранцията от 8000 евро за шофьора, причинил тежката катастрофа край Телиш Съдът потвърди гаранцията от 8000 евро за шофьора, причинил тежката катастрофа край Телиш
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
"Лукойл" преговаря с поне още две компании за продажбата на чуждестранните си активи "Лукойл" преговаря с поне още две компании за продажбата на чуждестранните си активи
Чете се за: 01:00 мин.
Икономика
След приетите промени в Изборния кодекс: Очаквания за струпване на...
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Бойко Борисов: Призовавам президента Йотова незабавно да назначи...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
ЕК предлага 20-и пакет от санкции срещу Русия
Чете се за: 04:32 мин.
По света
След атаката: Москва твърди, че зад опита за покушение на руския...
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ