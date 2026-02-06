Новините 06.02.2026 г.

Акценти за деня:

Тази вечер е откриването на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина

Днес започва големият празник на спорта – откриването на Зимните Олимпийски игри в Милано-Кортина. Българската национална телевизия ще излъчи церемонията на живо. Детските новини ще имат специален представител, Амира Йорданова.

У НАС

Дискусия на тема „Отвъд екраните: Как да съхраним детството в дигиталния свят“ ще се проведе в София Тех Парк

Дискусия на тема „Отвъд екраните: Как да съхраним детството в дигиталния свят“ ще се проведе на 20 февруари в зала „Джон Атанасов“ в София Тех Парк. Събитието е посветено на темата кога и как да се въведат децата в света на технологиите и социалните мрежи.

Писателят Васил Попов сбъдна мечтата си да стъпи на Антарктида

Сценаристът и автор на романа „Мамник“ Васил Попов сбъдна своята литературна мечта, като стъпи на ледения континент Антарктида. Писателят се намира на българската база „Св. Климент Охридски“ на остров Ливингстън.

14 февруари с животните: Празник за доброто настроение в зоопарка в Бургас

Зоопаркът в Бургас отбелязва 14 февруари с образователни и забавни инициативи за деца и родители, посветени на грижата за животните и на доброто настроение. Част от животинските двойки ще получат специално приготвени лакомства във формата на сърца.

Филмовата легенда Жан Рено даде специално интервю за БНТ

В понеделник зрителите на БНТ ще се срещнат с една от най-големите филмови легенди в света – Жан Рено, който даде специално интервю за предаването „100% будни“.

СВЯТ

Карнавалът в Боливия започна с кучешки парад

В град Кочабамба, Боливия, карнавалът стартира с необичаен кучешки парад. Кучета дефилираха в костюми на супергерои, клоуни, рицари и дори хот-дог заедно със стопаните си.

Венеция даде начало на своя прочут карнавал

С цветен парад по вода по Канал Гранде Венеция откри своя прочут карнавал. Десетки лодки с маскирани участници, конфети и впечатляващи фигури преминаха под моста Риалто, събирайки хиляди зрители.

СПОРТ

Футболът влиза в училище за игра, здраве и приятелство

Футболът и спортът ще помагат на децата да се движат повече, да работят в екип и да се чувстват по-уверени. В училищата започва нова спортна програма с много игри и забавни упражнения.