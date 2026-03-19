МИТОВЕ И ИСТИНИ

Лепят ли се евро монетите за магнит и грешка ли е надписът „стотинка“?

Учениците са сред хората, които най-често използват монети всеки ден - за закуска, транспорт или дребни покупки. Затова именно те най-често попадат и се подвеждат по фалшива информация в социалните мрежи, свързана с новите монети.

В последните дни се разпространява нова вълна от постове и видеа, които твърдят, че нещо с тях „не е наред“.

Какво се твърди онлайн?
Монетите се лепят за магнит, защото имат чипове.
Надписът „стотинка“ е грешка или измама.

Какво е вярно?
Монетите от 1, 2 и 5 цента наистина реагират на магнит.
Надписът „стотинка“ е официално одобрен и е част от българския дизайн на евро монетите.

Какво казват експертите за магнитните свойства при монетите?

Монетите се привличат от магнит, защото са изработени от ферромагнитна стомана с медно покритие.
Надписът „стотинка“ не е грешка и не променя стойността на парите. Българската народна банка и Европейската централна банка обясняват, че ферромагнитните материали са стандарт в евромонетите. Дори в Германия препоръчват използването на магнит като бърз тест за автентичност.

Какво НЕ е вярно?
Няма чипове и няма проследяване чрез монетите.

Защо се получава объркване?
Хората виждат, че монетата реагира на магнит, и правят грешен извод.
Думата „стотинка“ създава усещане за „старите пари“, но всъщност става дума за евроцент.
Социалните мрежи усилват подобни твърдения и ги превръщат във „вълна“, която изглежда като истина.

Извод:
Тези твърдения са фалшиви. Магнитните свойства на монетите са напълно нормални, а надписът „стотинка“ е официално решение. За достоверна информация проверявайте официални източници като Българската народна банка, Европейската централна банка и сайта evroto.bg.

