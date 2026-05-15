МИТОВЕ И ИСТИНИ

Истинска ли е viral снимката на папата с пухеното яке и как да разпознаваме AI изображения? Британското издание „The Guardian“ я нарече една от най-известните AI снимки в интернет

Снимка: AI генерирано изображение на папа Франциск с пухено яке. Илюстрация: Reddit
През последната година снимка на папа Франциск с модерно бяло пухено яке на световноизвестна модна марка обиколи TikTok, Instagram и Facebook. На пръв поглед кадърът изглежда напълно истински.
Оказва се обаче, че изображението е създадено с изкуствен интелект.

Британското издание „The Guardian“ пише, че това е една от най-разпознаваемите AI снимки от началото на бума на изкуствения интелект. Според медията изображението е било видяно от милиони хора по света.

Как можем да разпознаваме AI снимки?
Гледайте внимателно ръцете и лицата. Изкуственият интелект често бърка: пръсти, очи, очила.
Проверявайте дали снимката е прекалено „перфектна“.
AI изображенията често изглеждат като сцени от филм – твърде гладки, ярки и нереално красиви.

Проверявайте източника!
Ако снимката е само в TikTok или Instagram, но липсва в надеждни медии, е добре да бъдете внимателни.

Не вярвайте веднага на всичко online.
Днес компютър може да създаде напълно фалшива снимка само за секунди Точно затова специалистите съветват децата и възрастните винаги да проверяват информацията, преди да ѝ повярват или да я споделят.

С развитието на изкуствения интелект все по-често ще виждаме изображения и видеа, които изглеждат истински, но всъщност никога не са се случвали. Затова умението да различаваме фактите от измислицата вече е част от дигиталната грамотност на новото поколение.

