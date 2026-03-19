БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Полицейска акция срещу купуването на гласове в Стара Загора
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

МИТОВЕ И ИСТИНИ

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
Деца
Запази

Идва ли животът от космоса? Какво всъщност показва откритие на учени от Япония?

класната стая космоса световно постижение български ученици областта космическите науки технологии
Слушай новината

Астероидът Рюгу е космическо тяло, което се намира близо до орбитата на Земята и е богат на въглерод. Името му идва от японската митология – „Рюгу“ е подводен дворец на морски дракон. Астероидът е особено интересен за учените, защото съдържа древен материал, останал почти непроменен от създаването на Слънчевата система преди милиарди години. Това го прави като „капсула на времето“, която пази информация за това как са се образували планетите.

Учени от Япония откриха в проби от астероида вещества, които са важни за създаването на живота. Това звучи като доказателство, че животът идва от космоса, но всъщност не е точно така.

Какво е вярно?
В пробите са намерени петте основни „букви“ на генетичния код – аденин, цитозин, гуанин, тимин и урацил.
Тези вещества изграждат ДНК и РНК и са необходими за всички живи организми.
Подобни открития има и при друг астероид – Бену.

Какво означава това?
Астероидите могат да носят важни молекули, които са нужни за появата на живот.
Това подкрепя теорията, че част от „съставките“ за живота може да са дошли на Земята от космоса.

Какво НЕ означава:

Не е доказано, че животът е възникнал в космоса.
Не е открит живот на астероида Рюгу.
Открити са само химични съединения, а не живи организми.

Защо е важно?Откритието помага на учените да разберат как са се образували първите молекули на живота.
Показва, че такива „строителни елементи“ може да съществуват и на други места във Вселената.

Извод:
Новината е вярна, но трябва да се разбира правилно. Астероидите може да са донесли част от нужните съставки за живота, но това не означава, че самият живот идва от космоса. По-скоро откритието показва, че условията и химията, необходими за възникването на живот, могат да се срещат на различни места във Вселената, а Земята може да е едно от местата, където тези елементи са се събрали и са дали начало на живота.

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ