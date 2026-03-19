В Австралия създадоха батерия от бъдещето

Учени в Австралия създадоха първия прототип на квантова батерия, която може да позволи зареждане на устройства от разстояние и много по-бързо зареждане на електромобили.

За разлика от обикновените батерии, които работят чрез химични реакции, тази използва принципи от квантовата физика като суперпозиция и квантово заплитане.

Новата технология е разработена от учени от националната научна агенция на Австралия заедно с университети в Мелбърн. Батерията се зарежда безжично с помощта на лазер.

Според изследователите тя има изненадващо свойство – колкото по-голям е капацитетът ѝ, толкова по-бързо се зарежда. Това е точно обратното на начина, по който работят днешните батерии.

Резултатите показват още, че батерията може да съхранява енергия много по-дълго време в сравнение с времето, за което се зарежда.

Технологията все още е в начален етап, но учените смятат, че може да промени начина, по който използваме енергия в бъдеще.