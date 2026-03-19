Облачно и ветровито време днес с дъжд и сняг

Днес времето в страната ще е предимно облачно. На места, главно в северните и планинските райони, ще превалява слаб дъжд, а над 1000 метра – сняг.

Ще бъде ветровито, с умерен, а в Източна България и временно силен североизточен вятър. Температурите ще са по-ниски – между 7° и 12°, в София около 7°.

В планините ще е облачно и на много места ще вали сняг. Ще духа силен вятър, а температурите ще са около 0° на 1200 метра и около минус 4° на 2000 метра.

По Черноморието също ще е облачно, с дъжд главно по южното крайбрежие. Вятърът ще е силен, а температурите ще са между 8° и 11°. Морската вода е студена – между 7° и 9°, а вълните ще са по-високи.

Денят става все по-дълъг – в София слънцето изгрява в 6:32 и залязва в 18:37. Луната е във фаза новолуние.