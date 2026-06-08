Слънце, летни температури и следобедни бури през следващите дни

През следващите дни лятото ще покаже най-топлото си лице, но няма да липсват и краткотрайни гръмотевични бури. Слънчево начало на деня във вторник, но следобед отново са възможни бури. В сряда и четвъртък сутрините ще бъдат предимно слънчеви и подходящи за разходки и време навън. Следобед обаче на много места ще се образуват облаци, които могат да донесат кратки валежи и гръмотевици.

В сряда по-голяма е вероятността за превалявания в планинските райони и Североизточна България. В четвъртък дъждове и гръмотевици се очакват на повече места в западната част на страната, като има и повишен риск от градушки.

Температурите ще останат типично летни – между 28 и 33 градуса в повечето райони.

Ако планирате спорт, разходка или време навън, най-подходящи ще бъдат сутрешните часове. Следобед следете прогнозата, защото на места времето може бързо да се промени.