ИЗВЕСТИЯ

Моника Симеонова: Българското участие на Игрите в Италия ще бъде доста силно

Спорт
Спортната редакция на БНТ е готова за Зимните олимпийски игри в Италия.

Моника Симеонова: Българското участие на Игрите в Италия ще бъде доста силно
Спортният журналист на БНТ Моника Симеонова вярва, че българският отбор има потенциал за доста силно представяне на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо.

До откриването остават броени часове и всички погледи са насочени именно към него.

"Зрелищно, грандиозно и много емоционално - такова очаквам да е откриването. Милано ще даде чар, емоция и стил, а Кортина е магията на Алпите. Очаквам откриването да е зашеметяващо. Откриването ще мине под мотото "хармония". Ще видим всичко свързано с Италия. Самото откриване ще бъде на четири различни локации. Българските знаменосци Владимир Илиев и Александра Фейгин ще бъдат на разстояние 400 км един от друг", сподели тя в интервю за предаването "Още от деня".

България ще има 20 представители на форума.

"Доста силно ще бъде българското участие - 20 доста конкурентоспособни надежди. Смятам, че участваме с доста силен отбор. Смятам, че симбиозата младост и опит работи", допълни Симеонова.

Всичко най-интересно от вечерните часове и предстоящите събития за деня, почитателите на зимните спортове ще разбират от Моника Симеонова, която ще бъде водеща на предаването „Олимпийско утро“. Първото му издание ще бъде на 7 февруари в 10:45 часа, като това ще бъде началният час на студийната програма в събота и неделя, а в дните от понеделник до петък ще се излъчва по БНТ 1 в 9:10 часа.

"Моята мисия е да покажем Игрите, не само като спортно състезание, а това, което остава скрито. Участието на олимпийски игри е само по себе си победа. Искам да покажа колко трудно се стига дотам и какъв е пътят към успеха. Емоцията преди един такъв форум е по-голяма. Съпреживяваме подвизите на атлетите заедно с тях. Емоцията е голяма и за нас. Посланието на Игрите е да носи мир по света. Надявам се всичко да мине гладко и с феърплей", завърши Симеонова.

Вижте цялото интервю във видеото.

