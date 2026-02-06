Илияна Йотова и Весела Лечева бяха гости на приема, даден от президента на МОК Кърсти Ковънтри

Президентът Илияна Йотова и председателят на БОК Весела Лечева бяха гости на приема, който бе даден от президента на МОК Кърсти Ковънтри снощи в Милано. Той се проведе в навечерието на Зимните олимпийски игри.

Покани за него имаха държавните глави, които ще присъстват на церемонията по откриването, като своя олимпийски дебют направи и вицепрезидентът на САЩ Джейди Ванс.

Йотова и Лечева бяха на една маса с президента на ФИФА Джани Инфантино и с легендарния баскетболист от НБА и Испания По Гасол, който е член на Комисията на атлетите към МОК. Двете разговаряха и с президента на МОК Ковънтри. Лечева изтъкна пред първата жена-президент на Международния олимпийски комитет, че и България за първи път в историята си има жена, която заема поста на държавен глава.

В рамките на официалната вечеря бяха обсъдени откриващите се тази вечер XXV Зимни олимпийски игри, лидерството на новия президент и Изпълнителното бюро, както и новите предизвикателства пред МОК.

Преди това от името на БОК Весела Лечева подари олимпийска книжка на президента Илияна Йотова. В справочника за Зимните олимпийски игри в Милано са събрани биографиите на всички български спортисти, историята на българските участия на ЗОИ, както и най-интересните моменти преди Милано-Кортина.

Днес президентът Йотова, председателят на БОК Весела Лечева, както и останалата част от българската делегация, която е в Милано, ще участва на откриването. Основната група български спортисти е в Кортина д’Ампецо, като ще има български представители и в останалите два планински клъстера.