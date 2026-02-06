БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Илияна Йотова към българските олимпийци: Цяла България е с вас

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:22 мин.
Спорт
Запази

Президентът на България е в Милано по покана на президента на МОК Кърсти Ковънтри за официалната церемония по откриването на Зимните олимпийски игри. Днес Йотова ще бъде посрещната от президента на Италия Серджо Матарела в Кралския дворец в Милано.

илияна йотова българските олимпийци цяла българия вас
Снимка: БТА
Слушай новината

Цяла България е с вас, каза президентът Илияна Йотова на българските спортисти, които ще участват в XXV Зимни олимпийски игри Милано/Кортина, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. България ще бъде представена от 20 спортисти в дисциплините биатлон, алпийски сноуборд, ски алпийски дисциплини, ски скокове, ски бягане и фигурно пързаляне.

Българските участници на Зимната олимпиада са големи професионалисти, които работят много над себе си и трябва да са горди със своите постижения. През следващите дни цяла България ще ги гледа, ще се вълнува заедно с тях и ще ги подкрепя. Медалите, които ще извоюват, са безценни за нас, каза още Илияна Йотова.

Президентът посочи, че през тази година България отбелязва няколко годишнини, свързани с олимпийските игри. „През 1896 г., когато третата българска държава е едва на 20 години, тя се включва в олимпийското движение за възстановяване на игрите. Какви хора сме тогава имали за политици - мъдри, с желание и амбиция за изява“, каза държавният глава.

Илияна Йотова открои още две годишнини - 120 години, откакто един от първите български дипломати Димитър Цоков става член на Международния олимпийски комитет, както и 90 години от първото участие на България на зимна олимпиада.

„Трябва да помним тази история, тя е повод за гордост и отговорност на спортистите и техните треньори да останат верни на тези високи амбиции“, посочи президентът.

„Нека политиката да остане далеч от спорта, защото спортистите не го заслужават заради огромния си труд, напрежението, големите мечти за медали. Нека се отърсим от политическите страсти“, каза още Йотова.

Президентът подкрепя идеите на президента на Международния олимпийски комитет (МОК) Кърсти Ковънтри за развитието на олимпийските игри, което да бъде в тясно сътрудничество със спортистите, защото най-добрите идеи идват от тях, посочиха още от прессекретариата на държавния глава.

Илияна Йотова е в Милано по покана на президента на МОК Кърсти Ковънтри за официалната церемония по откриването на Олимпийските игри. Днес президентът Илияна Йотова ще бъде посрещната от президента на Италия Серджо Матарела в Кралския дворец в Милано, където ще се състои прием, посветен на тържественото откриване на XXV Зимни олимпийски игри. По-късно Йотова ще участва и в церемонията на стадион „Сан Сиро“.

Заедно с президента на Българския олимпийски комитет Весела Лечева държавният глава Илияна Йотова е била гост на официалния прием, домакинстван от МОК, за държавни глави и ръководства на национални олимпийски комитети.

#Българи юнаци Милано Кортина 2026 #президентът Илияна Йотова #Милано/Кортина 2026 #Илияна Йотова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Нови детайли по случая "Петрохан": 15-годишно момче е заедно с издирвания Ивайло Калушев
1
Нови детайли по случая "Петрохан": 15-годишно момче е...
Тройното убийство край Петрохан: МВР започва вътрешна проверка
2
Тройното убийство край Петрохан: МВР започва вътрешна проверка
Полицаи са беседвали с бащата на момчето, което е с Ивайло Калушев
3
Полицаи са беседвали с бащата на момчето, което е с Ивайло Калушев
Бащата на изчезналото момче пред БНТ: Спокоен съм – познавам човека, с когото е синът ми
4
Бащата на изчезналото момче пред БНТ: Спокоен съм – познавам...
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия месец
5
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
6
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
2
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
3
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев
4
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията...
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
5
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая "Петрохан"
6
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая...

Още от: Milano Cortina 2026

Александра Фейгин и Владимир Илиев развяха българския флаг на Игрите в Италия
Александра Фейгин и Владимир Илиев развяха българския флаг на Игрите в Италия
Церемония по откриването на Зимните олимпийски игри (ГАЛЕРИЯ) Церемония по откриването на Зимните олимпийски игри (ГАЛЕРИЯ)
НА ЖИВО: Гледайте церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри Милано/Кортина по БНТ 1 и БНТ 3 НА ЖИВО: Гледайте церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри Милано/Кортина по БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 02:55 мин.
Кърсти Ковънтри: Понякога най-силните послания са най-простите послания Кърсти Ковънтри: Понякога най-силните послания са най-простите послания
Чете се за: 01:42 мин.
Цифрите зад Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина Цифрите зад Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина
Чете се за: 00:50 мин.
Днес на Игрите - 06.02.2026 г. Днес на Игрите - 06.02.2026 г.

Водещи новини

НА ЖИВО: Гледайте церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри Милано/Кортина по БНТ 1 и БНТ 3
НА ЖИВО: Гледайте церемонията по откриването на Зимните олимпийски...
Чете се за: 02:55 мин.
Спорт
Церемония по откриването на Зимните олимпийски игри (ГАЛЕРИЯ) Церемония по откриването на Зимните олимпийски игри (ГАЛЕРИЯ)
Спорт
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия месец Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия месец
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Съдът потвърди гаранцията от 8000 евро за шофьора, причинил тежката катастрофа край Телиш Съдът потвърди гаранцията от 8000 евро за шофьора, причинил тежката катастрофа край Телиш
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Колко трудно се разбива камера за виденаблюдение и кой има полза от...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Децата и социалните мрежи: Възможно ли е да се затвори...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
ЕК предлага 20-и пакет от санкции срещу Русия
Чете се за: 04:32 мин.
По света
За първи път от 12-дневната война САЩ и Иран обсъждат ядрената...
Чете се за: 05:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ