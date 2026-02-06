БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

XXV Зимни олимпийски игри ще бъдат открити тази вечер в...
Чете се за: 03:30 мин.

Весела Лечева: Успех, прекрасни български спортисти

Спорт
Вълнувам се повече отколкото, когато бях спортист, написа още избраната за председател на БОК.

весела лечева имахме трудности подготовката игрите милано кортина
Весела Лечева пожела успех на българските спортисти, които ще участват на стартиращите Зимни олимпийски игри в Милано и Кортина д‘Ампецо. Избраната за председател на Българския олимпийски комитет също ще присъства на откриващата церемония на най-големия спортен форум, която ще започне в 21:00 часа на стадион „Сан Сиро“, като ще бъде предавана на живо в ефира на БНТ 1 и БНТ 3.

Тя използва своя официален Facebook профил, за да подкрепи родните спортисти.

"Днес е голям ден не само за българските спортисти, но и за целия свят. След броени часове е Откриването на XXV Зимни олимпийски игри Милано-Кортина 2026. Самото участие тук е победа! Вълнувам се повече отколкото, когато бях спортист. И ви пожелавам да изпитате само щастие и удовлетвореност в следващите дни, да се мобилизирате и да покажете най-доброто от себе си, но и да демонстрирате висок дух. Успех, прекрасни български спортисти!“, написа Лечева.

Президентът на България Илияна Йотова и Лечева снощи гостуваха на лидера на Международния олимпийски комитет (МОК) Кърсти Ковънтри, а по-късно те днес ще бъдат гости на италианския държавен глава Серджо Матарела в Кралския дворец в Милано, където ще се състои прием, посветен на тържественото откриване на Зимните олимпийски игри. В последствие Йотова и Лечева ще присъстват и на церемонията на стадион "Сан Сиро", където ще бъде даден старт на Игрите и ще бъде запален олимпийският огън.

