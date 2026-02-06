Весела Лечева: Успех, прекрасни български спортисти

Весела Лечева пожела успех на българските спортисти, които ще участват на стартиращите Зимни олимпийски игри в Милано и Кортина д‘Ампецо. Избраната за председател на Българския олимпийски комитет също ще присъства на откриващата церемония на най-големия спортен форум, която ще започне в 21:00 часа на стадион „Сан Сиро“, като ще бъде предавана на живо в ефира на БНТ 1 и БНТ 3.

Тя използва своя официален Facebook профил, за да подкрепи родните спортисти.

"Днес е голям ден не само за българските спортисти, но и за целия свят. След броени часове е Откриването на XXV Зимни олимпийски игри Милано-Кортина 2026. Самото участие тук е победа! Вълнувам се повече отколкото, когато бях спортист. И ви пожелавам да изпитате само щастие и удовлетвореност в следващите дни, да се мобилизирате и да покажете най-доброто от себе си, но и да демонстрирате висок дух. Успех, прекрасни български спортисти!“, написа Лечева.

Президентът на България Илияна Йотова и Лечева снощи гостуваха на лидера на Международния олимпийски комитет (МОК) Кърсти Ковънтри, а по-късно те днес ще бъдат гости на италианския държавен глава Серджо Матарела в Кралския дворец в Милано, където ще се състои прием, посветен на тържественото откриване на Зимните олимпийски игри. В последствие Йотова и Лечева ще присъстват и на церемонията на стадион "Сан Сиро", където ще бъде даден старт на Игрите и ще бъде запален олимпийският огън.