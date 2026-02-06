БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Джузепе де Франческо: Спортът е невидимата инфраструктура на мира

Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Почетният консул на Италия в Пловдив сподели очакванията си за Зимните олимпийски игри.

джузепе франческо спортът невидимата инфраструктура мира
Почетният консул на Италия в Пловдив Джузепе де Франческо се надява, че чрез Зимните олимпийски игри Италия ще покаже на света, че спортът и дипломацията могат да вървят ръка за ръка.

Италианецът е категоричен, че всяко от избраните кътчета в страната заслужава внимание.

"Италия организира за 3-и път Зимни олимпийски игри и за 4-и път олимпийски игри. Искаме устойчиво развитие на по-бедните и изоставени райони. Предлагаме страхотна комбинация между модерния град на Милано и бавния ритъм на Кортина и Ливиньо. Очакваме разпръснати Игри - модерни и традиционни", сподели той в интервю за предаването "Днес на Игрите".

Според него спортният форум може да отправи ясно послание за мир.

"Решихме да не строим нови обекти, а да използваме обекти, които имаме. Олимпийското градче е стара изоставена гара. Ще оставим работни места и устойчиво развитие. Трябва да оставим и нематериално наследство. Посланието е, че Игрите трябва да дадат основата на период на международна стабилност. Много от ценностите на олимпийските игри са и ценностите на италианската конституция. Олимпийските игри са важен инструмент, чрез който можем да упражняваме мека сила. Спортът и дипломацията са ключови за меката сила. Спортът е невидимата инфраструктура на мира. Може да се състезаваме, без да се унищожаваме", допълни Джузепе ди Франческо.

Почетният консул на Италия в България очаква с нетърпение както церемонията по откриването, така и Зимните параолимпийски игри.

"Италия има страхотна възможност да се представи пред света и да покаже, че не прави само страхотна паста и пица. Очаквам откриването, но с още по-голямо вълнение очаквам откриване на параолимпийските игри във Верона", завърши той.

Вижте целия разговор във видеото.

#Днес на Игрите

