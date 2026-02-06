Илияна Йотова: Цяла България ще се вълнува и ще бъде с нашите прекрасни спортисти

Президентът на България Илияна Йотова ще бъде сред официалните лица на церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина тази вечер. Грандиозното събитие започва в 21:00 часа и ще бъде предавано пряко по БНТ 1, БНТ 3 и на нашия сайт. Пред БНТ Йотова сподели очакванията си за церемонията – дали ще има политически нотки, или спортът изцяло ще тържествува.

„Очакванията са едно, желанията са друго. Желанието ми е този път да бъдем максимално далеч от политиката, защото спортистите не го заслужават. Това е огромен труд, огромно напрежение. Много желания и много мечти да се върнат с медали. Така че предлагам тези дни на Олимпиадата да се отърсим максимално от политическите страсти, от разделението, да се насладим на спорта, да им стискаме палци, да им желаем победи и да им се радваме“, коментира Йотова.

„Аз, разбира се, имам своите фаворити. Няма да ги кажа сега преди състезанието, защото няма да бъде честно. Искам всички да спечелят. Няма как да не отбележа едно малко момиче, което със своя сноуборд прави така, че ние да затаяваме дъх и да се наслаждаваме толкова много не само на професионализма, не само на спортното майсторство, а на невероятното излъчване, което тя има. Желая от сърце да донесе злато за България, както и нейният брат, както и прекрасната ни фигуристка. Нашите момчета на снежните ски писти, тези, които ще скачат. Всички 20 български прекрасни спортисти в шестте дисциплини. Следващите дни цяла България ще се вълнува и цяла България ще бъде с тях, защото много ги обичаме“, добави Йотова.

Цялото интервю с Илияна Йотова вижте във видеото!