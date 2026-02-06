БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Илияна Йотова: Цяла България ще се вълнува и ще бъде с нашите прекрасни спортисти

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
Спорт
Запази

Държавният глава ще бъде сред официалните гости на церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри.

Илияна Йотова
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Президентът на България Илияна Йотова ще бъде сред официалните лица на церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина тази вечер. Грандиозното събитие започва в 21:00 часа и ще бъде предавано пряко по БНТ 1, БНТ 3 и на нашия сайт. Пред БНТ Йотова сподели очакванията си за церемонията – дали ще има политически нотки, или спортът изцяло ще тържествува.

„Очакванията са едно, желанията са друго. Желанието ми е този път да бъдем максимално далеч от политиката, защото спортистите не го заслужават. Това е огромен труд, огромно напрежение. Много желания и много мечти да се върнат с медали. Така че предлагам тези дни на Олимпиадата да се отърсим максимално от политическите страсти, от разделението, да се насладим на спорта, да им стискаме палци, да им желаем победи и да им се радваме“, коментира Йотова.

„Аз, разбира се, имам своите фаворити. Няма да ги кажа сега преди състезанието, защото няма да бъде честно. Искам всички да спечелят. Няма как да не отбележа едно малко момиче, което със своя сноуборд прави така, че ние да затаяваме дъх и да се наслаждаваме толкова много не само на професионализма, не само на спортното майсторство, а на невероятното излъчване, което тя има. Желая от сърце да донесе злато за България, както и нейният брат, както и прекрасната ни фигуристка. Нашите момчета на снежните ски писти, тези, които ще скачат. Всички 20 български прекрасни спортисти в шестте дисциплини. Следващите дни цяла България ще се вълнува и цяла България ще бъде с тях, защото много ги обичаме“, добави Йотова.

Цялото интервю с Илияна Йотова вижте във видеото!

Свързани статии:

Гледайте на живо церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри Милано/Кортина тази вечер по БНТ 1 и БНТ 3
Гледайте на живо церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри Милано/Кортина тази вечер по БНТ 1 и БНТ 3
Гледайте пряко вълнуващата церемония по откриването на Игрите с...
Чете се за: 03:45 мин.
Илияна Йотова и Весела Лечева бяха гости на приема, даден от президента на МОК Кърсти Ковънтри
Илияна Йотова и Весела Лечева бяха гости на приема, даден от президента на МОК Кърсти Ковънтри
Президентът и председателят на БОК проведоха разговори с Кърсти...
Чете се за: 02:07 мин.
#Българи юнаци Милано Кортина 2026 #президентът Илияна Йотова #Милано/Кортина 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Нови детайли по случая "Петрохан": 15-годишно момче е заедно с издирвания Ивайло Калушев
1
Нови детайли по случая "Петрохан": 15-годишно момче е...
Тройното убийство край Петрохан: МВР започва вътрешна проверка
2
Тройното убийство край Петрохан: МВР започва вътрешна проверка
Полицаи са беседвали с бащата на момчето, което е с Ивайло Калушев
3
Полицаи са беседвали с бащата на момчето, което е с Ивайло Калушев
Бащата на изчезналото момче пред БНТ: Спокоен съм – познавам човека, с когото е синът ми
4
Бащата на изчезналото момче пред БНТ: Спокоен съм – познавам...
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия месец
5
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
6
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
2
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
3
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев
4
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията...
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
5
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая "Петрохан"
6
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая...

Още от: Milano Cortina 2026 (Видео)

Кърсти Ковънтри: Понякога най-силните послания са най-простите послания
Кърсти Ковънтри: Понякога най-силните послания са най-простите послания
Цифрите зад Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина Цифрите зад Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина
Чете се за: 00:50 мин.
Днес на Игрите - 06.02.2026 г. Днес на Игрите - 06.02.2026 г.
Джузепе де Франческо: Спортът е невидимата инфраструктура на мира Джузепе де Франческо: Спортът е невидимата инфраструктура на мира
Чете се за: 02:15 мин.
Евгения Раданова: Няма по-голяма тръпка и по-голямо удоволствие да се готвиш за олимпийски игри Евгения Раданова: Няма по-голяма тръпка и по-голямо удоволствие да се готвиш за олимпийски игри
Чете се за: 03:07 мин.
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026 Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
14400
Чете се за: 12:22 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Гледайте церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри Милано/Кортина по БНТ 1 и БНТ 3
НА ЖИВО: Гледайте церемонията по откриването на Зимните олимпийски...
Чете се за: 02:55 мин.
Спорт
Церемония по откриването на Зимните олимпийски игри (ГАЛЕРИЯ) Церемония по откриването на Зимните олимпийски игри (ГАЛЕРИЯ)
Спорт
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия месец Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия месец
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Съдът потвърди гаранцията от 8000 евро за шофьора, причинил тежката катастрофа край Телиш Съдът потвърди гаранцията от 8000 евро за шофьора, причинил тежката катастрофа край Телиш
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Колко трудно се разбива камера за виденаблюдение и кой има полза от...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Децата и социалните мрежи: Възможно ли е да се затвори...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
ЕК предлага 20-и пакет от санкции срещу Русия
Чете се за: 04:32 мин.
По света
За първи път от 12-дневната война САЩ и Иран обсъждат ядрената...
Чете се за: 05:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ