Испания и Португалия очакват нова буря

Теодора Гатева
Чете се за: 02:17 мин.
По света
испания португалия очакват нова буря
Испания и Португалия се възстановяват след бурята "Леонардо". Поройните дъждове предизвикаха тежки наводнения в редица райони, в Португалия има жертва. Днес валежите намаляха, но в близките дни се очакват силни ветрове.

Днес в Алкасер Ду Сал, на около 90 км от португалската столица Лисабон, е слънчево. Хората използват хубавото време, за да разчистват след тежките наводнения от последните дни. В по-ниските части на града улиците все още приличат на реки.

Рита Моргадо, жителка на Алкасер Ду Сал: "Не ми остана нищо, нищо, само дрехите на гърба ми. Хората много ни помагат, но такива като мен не са един и двама, хиляди имат нужда от помощ."

Бурята "Леонардо" причини "опустошителна криза", заяви премиерът Луиш Монтенегро. Бедственото положение в 69 общини е удължено до средата на февруари.

В Испания премиерът Педро Санчес посети най-тежко засегнатите области.

Педро Санчес, министър-председател на Испания: "Тази извънредна климатична ситуация за съжаление засяга голяма част от полуострова. Не искам да забравяме нашите съседи - Португалия, но ситуацията е критична в Андалусия, и по-конкретно Кадис и Малага."

Заради наводненията бяха евакуирани 7000 души от Андалусия. Според местната метеорологична агенция на места дъждовете са били "невиждани". Като предпазна мярка и заради опасност от още наводнения от националния парк Доняна бяха евакуирани 1500 животни - кобили, крави и овце. Властите предупреждават, че спирането на валежите не означава, че опасността е отминала, защото на Иберийския полуостров се очаква нова буря, наречена "Марта".

#буря "Марта" #бурята "Леонардо" #Испания #Португалия #наводнения

