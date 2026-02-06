Над 7000 души са евакуирани след бедствието в испанската област Андалусия

Обстановката в испанската област Андалусия се усложнява. Преливат реки, властите изпускат контролирано язовири, а броят на евакуираните достигна 7000 души.

Най-опасна е ситуацията в Грасалема – община в провинция Кадис, където са евакуирани всички близо 2000 жители. В населеното място за 16 часа е паднал повече дъжд, отколкото в цялата област Мадрид за една година.

Реките в района преливат, а язовирите надвишават лимитите си. Регионалният премиер на Андалусия Хуан Мануел Морено коментира, че ако продължава да вали, в резервоарите ще се натрупа повече вода, отколкото може да бъде контролирано изпусната. Властите в областта изпомпват вода от три големи съоръжения, които са достигнали 100% от капацитета си.

Кметът на Аркос де ла Фронтера, Мигел Родригес, призова жителите да бъдат изключително предпазливи след отварянето на шлюзовете на близкия язовир, които изпускат 700 кубически метра вода в секунда. Там пожарникари спасиха шестима души от две къщи, които са били хванати неподготвени от покачващото се ниво на водата в съоръжението.

Близо хиляда души са евакуирани в Естремадура, където се покачват нивата на четири реки. В региона заради наводнения са затворени над 30 пътни отсечки.

Летище Кордоба затвори заради заплахата от наводнение. Водата може да залее както пътищата за достъп, така и вътрешността на съоръженията. Аеропортът няма да работи докато не бъде осигурена максимална безопасност за пътниците и екипажите.

В провинция Малага са евакуирани над 200 души, като властите обявиха готовност да изведат още хора от домовете им.

