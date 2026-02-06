Цифрите зад Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина

За първи път в историята на Зимни олимпийски игри, два основни града си поделят домакинството на най-големия спортен форум.

Седем различни локации ще приемат състезания от 116 дисциплини в 16 спорта в продължение на 19 състезателни дни.

Над 2800 атлети ще спорят за 116 комплекта медали. 47% от състезателите са жени - още един рекорд за Зимни олимпийски игри. Олимпийски дебют ще направи и ски алпинизмът.

92 национални олимпийски комитета, близо 10 000 акредитирани журналисти и около 18 000 доброволци ще вземат участие в най-голямото спортно събитие за 2026 година.

Гледайте целия обект във видеото.