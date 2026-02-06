БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кога страната ни може да стане член на ОИСР?

Цветелина Катанска
У нас
Генералният секретар Матиас Корман говори пред студенти в Софийския университет

България има шанс да изпълни всички заложени реформи до края на годината, за да се приближи към стандартите на страните членуващи в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Това обяви генералният секретар на организацията пред студенти в Софийския университет. По думите му обаче е трудно да се каже кога страната ни може да стане член на ОИСР, защото има да изпълни много препоръки.

Генералният секретар на ОИСР призова българските депутати да не губят време, а да работят за подобряване на средата у нас.

Матиас Корман, генерален секретар на ОИСР: "Насърчавам парламента да ускори работата си по необходимото законодателство в следващите два месеца преди изборите в страната, за да приближи България към ОИСР."

България се опитва да влезе в организацията от девет години, по-активно от 2022 г., когато получава покана за членство след изпълнението на конкретни реформи. Очакваше се да влезем в т.нар "Клуб на богатите" през 2025 година. На въпрос на студенти кога ще станем член Корман отговори.

Матиас Корман, генерален секретар на ОИСР: "Отговорът не е толкова прост. Има цял спектър от дейности, които трябва да изпълните, да се ангажирате да изпълнявате най-добрите практики и политики, съответстващи на страните от организацията. Не мислете, че има едно магическо копче, което може да натиснете, копчетата са различни и всички трябва да бъдат натиснати."

От Организацията съветват да бъде намалена корупцията, да бъде изсветлен сивият сектор в икономиката и да се придържаме към фискална дисциплина.

Георг Георгиев, министър на външните работи в оставка: "Само обединени усилия могат да ни донесат желаните ползи, по-добри политики означават по-добро образование, по-ефективна администрация, по-прозрачни правила и разбира се доверие в държавните институции.

Външният министър в оставка изрази надежда, че следващото редовно правителство ще продължи работата по приемането на страната в ОИСР.

