Борисов и Трифонов с призиви към президента: Незабавно назначаване на служебен премиер и да не е партийно оцветен

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова президента Илияна Йотова незабавно да назначи служебен премиер. Напомни, че всички партии, след оставката на правителството, се обявиха за избори през март.

А Слави Трифонов заяви, че държавният глава трябва да избере служебен премиер, който да не е партийно оцветен.

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: "Настоявам, умолявам президента Йотова, незабавно, бързо да приключи с тези консултации и протакания и да назначи служебен премиер. Той във всички случаи ще бъде, от това, което виждам, на ПП-ДБ и Пеевски, защото Гюров, заедно с ПП и Пеевски, и ДБ го номинираха, заедно гласуваха за него. Така че тези двойни аршини кой на кого е, аз със сигурност нямам претенции към никой, който тя ще сложи, но да го сложи незабавно, защото администрацията не работи, държавата не работи и в това състояние няма кой да носи отговорност."