Борисов и Трифонов с призиви към президента: Незабавно назначаване на служебен премиер и да не е партийно оцветен

У нас
Снимка: БНТ
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова президента Илияна Йотова незабавно да назначи служебен премиер. Напомни, че всички партии, след оставката на правителството, се обявиха за избори през март.

А Слави Трифонов заяви, че държавният глава трябва да избере служебен премиер, който да не е партийно оцветен.

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: "Настоявам, умолявам президента Йотова, незабавно, бързо да приключи с тези консултации и протакания и да назначи служебен премиер. Той във всички случаи ще бъде, от това, което виждам, на ПП-ДБ и Пеевски, защото Гюров, заедно с ПП и Пеевски, и ДБ го номинираха, заедно гласуваха за него. Така че тези двойни аршини кой на кого е, аз със сигурност нямам претенции към никой, който тя ще сложи, но да го сложи незабавно, защото администрацията не работи, държавата не работи и в това състояние няма кой да носи отговорност."

Слави Трифонов, председател на ИТН: "Госпожа президента има избор от петима души. Има двама, които са партийно отцветени. Единият е господин Главчев, който беше председател на парламента, излъчен от ГЕРБ. И беше въобще от ГЕРБ. Другият е господин Гюров, който беше от ПП-ДБ. И той беше председател на парламентарната група на ПП-ДБ, точно когато президентът Радев ги нарече шарлатани. Тоест сега президентът Йотова има избор между това да избере един представител на шарлатаните и друг представител на ГЕРБ. Има други три дами, които не са партийно отцветени."

#консултации за служебен премиер #президентът Илияна Йотова #Слави Трифонов #Бойко Борисов

