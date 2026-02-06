Тайна операция на САЩ: Депортация на палестинци с българска следа

Световни медии съобщават за тайна операция за депортиране на палестинци от САЩ с българска следа.

Две израелски медии и британският "Гардиън" съобщават, че Вашингтон депортира до Западния бряг с частен самолет палестинци, задържани от американските имиграционни власти. Поне два такива полета са осъществени в координация с израелските власти тази година.

8 палестинци, оковани с белезници и на ръцете, и на краката, са депортирани от съоръжение на ICE - американската имиграционна служба от Финикс, Аризона, на 20 януари след спиране за презареждане на самолета в Ирландия и България.

Самолетът Gulfstream е преминал над България и е кацнал за презареждане на път за летище "Бен Гурион" в Израел. Самолетът е собственост на бизнесмен от израелско-американски произход, дългогодишен приятел на президента Доналд Тръмп.

Според юристи и правозащитници властите е трябвало да се поинтересуват от статута на пътниците.