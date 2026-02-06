БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът потвърди гаранцията от 8000 евро за шофьора,...
Чете се за: 04:37 мин.
Бащата на изчезналото момче пред БНТ: Спокоен съм –...
Чете се за: 04:15 мин.
След приетите промени в Изборния кодекс: Очаквания за...
Чете се за: 05:15 мин.
Президентът към българските олимпийци: Цяла България е с вас
Чете се за: 03:20 мин.
XXV Зимни олимпийски игри ще бъдат открити тази вечер в...
Чете се за: 03:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тайна операция на САЩ: Депортация на палестинци с българска следа

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Световни медии съобщават за тайна операция за депортиране на палестинци от САЩ с българска следа.

Две израелски медии и британският "Гардиън" съобщават, че Вашингтон депортира до Западния бряг с частен самолет палестинци, задържани от американските имиграционни власти. Поне два такива полета са осъществени в координация с израелските власти тази година.

8 палестинци, оковани с белезници и на ръцете, и на краката, са депортирани от съоръжение на ICE - американската имиграционна служба от Финикс, Аризона, на 20 януари след спиране за презареждане на самолета в Ирландия и България.

Самолетът Gulfstream е преминал над България и е кацнал за презареждане на път за летище "Бен Гурион" в Израел. Самолетът е собственост на бизнесмен от израелско-американски произход, дългогодишен приятел на президента Доналд Тръмп.

Според юристи и правозащитници властите е трябвало да се поинтересуват от статута на пътниците.

#депортация #САЩ #палестинци

Последвайте ни

ТОП 24

Тройното убийство край Петрохан: МВР започва вътрешна проверка
1
Тройното убийство край Петрохан: МВР започва вътрешна проверка
Нови детайли по случая "Петрохан": 15-годишно момче е заедно с издирвания Ивайло Калушев
2
Нови детайли по случая "Петрохан": 15-годишно момче е...
Полицаи са беседвали с бащата на момчето, което е с Ивайло Калушев
3
Полицаи са беседвали с бащата на момчето, което е с Ивайло Калушев
Бащата на изчезналото момче пред БНТ: Спокоен съм – познавам човека, с когото е синът ми
4
Бащата на изчезналото момче пред БНТ: Спокоен съм – познавам...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
5
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия месец
6
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия...

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
2
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
3
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев
4
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията...
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
5
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая "Петрохан"
6
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая...

Още от: САЩ и Канада

За първи път от 12-дневната война САЩ и Иран обсъждат ядрената програма
За първи път от 12-дневната война САЩ и Иран обсъждат ядрената програма
Двама убити при американски удар срещу кораб, заподозрян в трафик на наркотици Двама убити при американски удар срещу кораб, заподозрян в трафик на наркотици
Чете се за: 00:30 мин.
Администрацията на Тръмп създаде сайт за лекарства с намаления Администрацията на Тръмп създаде сайт за лекарства с намаления
Чете се за: 00:35 мин.
Тръмп: Необходимо е ново ядрено споразумение Тръмп: Необходимо е ново ядрено споразумение
Чете се за: 00:55 мин.
Преговори САЩ-Иран: Дипломация на фона на опасения за директен конфликт Преговори САЩ-Иран: Дипломация на фона на опасения за директен конфликт
Чете се за: 03:00 мин.
САЩ и Русия са близо до споразумение за спазване на положенията в договора Нов СТАРТ САЩ и Русия са близо до споразумение за спазване на положенията в договора Нов СТАРТ
Чете се за: 04:17 мин.

Водещи новини

Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското село Българи
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия месец Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия месец
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Съдът потвърди гаранцията от 8000 евро за шофьора, причинил тежката катастрофа край Телиш Съдът потвърди гаранцията от 8000 евро за шофьора, причинил тежката катастрофа край Телиш
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Колко трудно се разбива камера за виденаблюдение и кой има полза от това Колко трудно се разбива камера за виденаблюдение и кой има полза от това
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
След приетите промени в Изборния кодекс: Очаквания за струпване на...
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
ЕК предлага 20-и пакет от санкции срещу Русия
Чете се за: 04:32 мин.
По света
"Лукойл" преговаря с поне още две компании за продажбата...
Чете се за: 01:00 мин.
Икономика
След атаката: Москва твърди, че зад опита за покушение на руския...
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ