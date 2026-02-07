БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Дъжд и сняг през почивните дни

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
5311
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

През деня облачността ще бъде променлива, по-често значителна. На отделни места в Западна и Централна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб, в Североизточна България до умерен западен вятър. Минималните температури ще бъдат между 1° и 6°, в София - около 4°, а максималните отново ще останат в широк интервал - в Северна България ще бъдат между 5° и 10°, в Южна - между 11° и 14°, в крайните югозападни райони до 17°, в София 10° - 11°.

По Черноморието облачността ще бъде предимно значителна, но без валежи. Ще духа слаб до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат 9° - 12°. Температурата на морската вода е 6° - 7°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините ще бъде предимно облачно с валежи от сняг, под 1500 - 1600 метра от дъжд. Ще духа силен запад-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра - около 1°.

В неделя облачността ще е по-често значителна. На отделни места, главно в Южна, по-късно и в Източна България ще има валежи от дъжд, предимно слаби. Все още ще е топло, но с умерен северозападен вятър дневните температури ще започнат да се понижават.

През първите два дни от следващата седмица застудяването от изток-североизток ще продължи. Ще бъде облачно, на много места с валежи: в Северна България и високите котловинни полета предимно от сняг, в Южна - предимно от дъжд.

В планините ще вали сняг и по планинските проходи ще има снежни виелици и навявания. Температурите ще се понижат чувствително и във вторник минималните ще бъдат предимно между минус 4° и 1°, а максималните - между 2° и 7°, по-високи в крайните югозападни и югоизточни райони.

Във вторник валежите значително ще намалеят, а с обръщане на вятъра от югоизток ще започне затопляне. През нощта срещу сряда облачността ще се разкъса и в много райони ще намалее, а вятърът ще стане югозападен.

В сряда вероятността за валежи е малка, облачността ще е разкъсана, на места до предимно слънчево, но сутринта в низините и котловините ще има мъгла или ниска облачност. Сутринта ще е по-студено, но дневните температури ще се повишат.

В четвъртък от запад облачността ще се увеличава и след обяд ще започнат валежи от дъжд. Югозападният вятър в източната половина от страната ще се усили и дневните температури там ще достигат и надхвърлят 15°.

#прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо
1
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
2
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
3
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...
Случаят „Петрохан“ и бавенето на изборите – позициите на ГЕРБ и ПП-ДБ
4
Случаят „Петрохан“ и бавенето на изборите –...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
5
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Случаят "Петрохан" - коментар на криминалния психолог Неделчо Стойчев
6
Случаят "Петрохан" - коментар на криминалния психолог...

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо
2
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
3
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
4
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
5
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...

Още от: Времето

Жълт код за силен вятър по Черноморието, дъжд и сняг през седмицата
Жълт код за силен вятър по Черноморието, дъжд и сняг през седмицата
Валежи от дъжд и сняг, осезаемо застудява от понеделник Валежи от дъжд и сняг, осезаемо застудява от понеделник
Чете се за: 01:55 мин.
Застудяване и валежи от дъжд и сняг от понеделник Застудяване и валежи от дъжд и сняг от понеделник
15767
Чете се за: 01:42 мин.
Променливо време с валежи и застудяване през следващите дни Променливо време с валежи и застудяване през следващите дни
6064
Чете се за: 02:40 мин.
Валежи от дъжд и сняг и ново застудяване от новата седмица Валежи от дъжд и сняг и ново застудяване от новата седмица
Чете се за: 02:17 мин.
Ново застудяване през следващата седмица Ново застудяване през следващата седмица
Чете се за: 02:45 мин.

Водещи новини

Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Тервел Замфиров: Чувствам се, сякаш съм си свършил работата Тервел Замфиров: Чувствам се, сякаш съм си свършил работата
Чете се за: 02:45 мин.
Спорт
"Героят на България днес": Президентът Илияна Йотова поздрави Тервел Замфиров "Героят на България днес": Президентът Илияна Йотова поздрави Тервел Замфиров
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Сергей Станишев за избора на Крум Зарков: Оптимист съм за бъдещето на БСП Сергей Станишев за избора на Крум Зарков: Оптимист съм за бъдещето на БСП
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Протести и сблъсъци: Милано извън Олимпийските игри
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Иран заплаши: Ще продължи да обогатява уран, дори в случай на война
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Съветът за мир: Тръмп организира първо заседание на 19 февруари
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Забраняват социалните мрежи в Чехия за лица под 15-годишна възраст?
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ