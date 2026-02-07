Дъжд и сняг през почивните дни

През деня облачността ще бъде променлива, по-често значителна. На отделни места в Западна и Централна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб, в Североизточна България до умерен западен вятър. Минималните температури ще бъдат между 1° и 6°, в София - около 4°, а максималните отново ще останат в широк интервал - в Северна България ще бъдат между 5° и 10°, в Южна - между 11° и 14°, в крайните югозападни райони до 17°, в София 10° - 11°.

По Черноморието облачността ще бъде предимно значителна, но без валежи. Ще духа слаб до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат 9° - 12°. Температурата на морската вода е 6° - 7°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините ще бъде предимно облачно с валежи от сняг, под 1500 - 1600 метра от дъжд. Ще духа силен запад-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра - около 1°.

В неделя облачността ще е по-често значителна. На отделни места, главно в Южна, по-късно и в Източна България ще има валежи от дъжд, предимно слаби. Все още ще е топло, но с умерен северозападен вятър дневните температури ще започнат да се понижават.

През първите два дни от следващата седмица застудяването от изток-североизток ще продължи. Ще бъде облачно, на много места с валежи: в Северна България и високите котловинни полета предимно от сняг, в Южна - предимно от дъжд.

В планините ще вали сняг и по планинските проходи ще има снежни виелици и навявания. Температурите ще се понижат чувствително и във вторник минималните ще бъдат предимно между минус 4° и 1°, а максималните - между 2° и 7°, по-високи в крайните югозападни и югоизточни райони.

Във вторник валежите значително ще намалеят, а с обръщане на вятъра от югоизток ще започне затопляне. През нощта срещу сряда облачността ще се разкъса и в много райони ще намалее, а вятърът ще стане югозападен.

В сряда вероятността за валежи е малка, облачността ще е разкъсана, на места до предимно слънчево, но сутринта в низините и котловините ще има мъгла или ниска облачност. Сутринта ще е по-студено, но дневните температури ще се повишат.

В четвъртък от запад облачността ще се увеличава и след обяд ще започнат валежи от дъжд. Югозападният вятър в източната половина от страната ще се усили и дневните температури там ще достигат и надхвърлят 15°.