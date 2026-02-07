БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Начало Новини
След преговорите в Маскат: САЩ наложиха нови петролни санкции срещу Иран

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Снимка: БТА/Архив
Съединените щати обявиха, че налагат нови петролни санкции срещу Иран и заплашиха с мита страните, търгуващи с Ислямската република.

Това стана само няколко часа след преговорите в оманската столица Маскат. Новите санкции са насочени срещу 15 организации, две физически лица и 14 плавателни съда от сенчестия флот, извършващ незаконна търговия с петрол.

Според цитиран дипломат, Иран е отказал американското искане да спре обогатяването на уран. Външният министър на страната Абас Арагчи нарече преговорите "добър старт", а американският президент Доналд Тръмп обяви, че ще продължат и следващата седмица.

#митата на Тръмп #САЩ #Иран

