Мир в Украйна до март?

Диана Симеонова от Диана Симеонова
По света
САЩ и Украйна са обсъждали амбициозната идея, посочват от Ройтерс

Преговорните екипи на Съединените щати и Украйна са обсъждали сключване на мирно споразумение между Москва и Киев през март.

За това съобщават пред Ройтерс източници, информирани с хода на скорошните преговори в Абу Даби и Маями. Предвижда се подобна сделка да бъде подложена на референдум от украинците, който да се проведе заедно с избори.

Американците са заявили, че е най-добре вотът да се проведе скоро, като се е обсъждало това да стане през май.

Запознати с преговорите заявиха пред Ройтерс, че този срок е нереалистичен. Според украинските власти, за организирането на вота при сегашните условия ще са необходими около 6 месеца.

