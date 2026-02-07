Започва виненото изложение "Златен грозд" в Мелник

Започва 14-ото винено изложение „Златен грозд“ в най-малкия български град – Мелник.

Само след няколко часа малките калдъръмени улички и площадът на Мелник ще бъдат изпълнени с жители и гости от цялата страна, които заедно ще отпразнуват богатото винено производство на региона.

Празничната програма ще започне около 12 часа и както всяка година, тя ще включва конкурс за най-добро вино, в който местни и гостуващи производители ще представят своята реколта и ще премерят сили, а виното ще бъде оценено от професионални дегустатори.

Посетителите днес в Мелник не само ще могат да опитат и да дегустират от автентичните вина, но също така ще могат и да се запознаят с методите на винопроизводство. Припомняме също, така че всички винарни в региона са отворени и предлагат дегустация на различни сортове вино.

Днешният фестивал се провежда за 14 поредна година в рамките на два дни – днес и утре, като цели популяризиране на българските традиции, винопроизводството и културния туризъм.

Вижте повече в прякото включване на Аксения Ангелова.