Свлачищни процеси застрашават обществени сгради в Тутракан

Активни свлачища заплашват да погълнат обществени сгради в Тутракан. Сред тях са болницата, полицията и пощата – по всички тях има сериозни пукнатини. За да не се стигне до фатални инциденти, служителите на КАТ, дознанието и Детската педагогическа стая ще бъдат евакуирани на друго място.

Проблемът е от години, но въпреки сигналите на общинската администрация за спешно укрепване на подпорните стени в града, финансиране не е отпуснато.

„Градът се свлича надолу. Лоша работа.“ Д-р Димитър Стефанов – кмет на Община Тутракан: „Ако тази стена започне да пада, цялата тази сграда, заедно с пощата, ще се свлече върху читалището.“

11 са свлачищата в Тутракан, които при всяко активизиране помитат всичко по пътя си. Постройки на болницата вече са погълнати от земната маса преди години. В момента е ред на стадиона, който бавно, но сигурно се приближава към център, в който са настанени хора с деменция и психичноболни, и многопрофилната болница в града.

Д-р Димитър Стефанов – кмет на Община Тутракан: „Стадионът се движи в посока болницата. Ако не се укрепи, е въпрос на време стадионът да е на мястото на МБАЛ – Тутракан, няма какво да се лъжем. Подпорната стена не се вижда, защото тя от самите свлачищни процеси е зарината.“

Подпочвените води, които постоянно избиват в града, допълнително увреждат сградите. Постоянните ремонти в болницата, включително и по европрограми, не могат да спасят положението.

Митко Стойков – административен директор на МБАЛ – Тутракан: „Отдолу минават някакви води и се получават тия пропуквания.“ Кадер Зекериева – лаборант: „Цялата ни стена е подкожушена, при положение, че вънка има изолация направена. Независимо каква е сградата, дали е влажно или не, пациентите трябва да се обслужват.“

За да се гарантира безопасността на гражданите и служителите, полицейското управление вече е преместено. Предстои още една евакуация от съседните две сгради, които са се отделили с 6 сантиметра една от друга.

Комисар Даниел Костадинов – началник на РУ – Тутракан: „Този риск – падане на фасада, пропукване на стена, покривът е компрометиран. Тези две сгради се евакуират едновременно.“

По домовете на хората също има поражения.

„Тревожим се, моята къща е напукана, даже мазилката падна.“ „Аз къщата, откакто съм я купил, все я ремонтирам.“

В града са разположени 60 рапера, които следят движението на земните маси. Едно от училищата в Тутракан заради свлачищните процеси рухва. При разчистването на руините строителите откриват римска крепост от първи век.

Докато археолозите правят проучвания, подпорната стена се срутва. Льосовата почва и скатното разположение на Тутракан няма как да се променят, но поне могат да се укрепят подпорните стени, докато не е станало фатално късно. Затова общината за пореден път кандидатства за финансова помощ към Комисията за бедствия и аварии. Необходимата сума за реконструкцията не надхвърля 350 хиляди лева.