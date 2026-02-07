БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Записи от камерите в района на хижа...
Чете се за: 02:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

СЛУЧАЯТ "ПЕТРОХАН"

Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
Запази

 Според него има поне няколко аспекта, които трябва сериозно да бъдат изследвани

Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

На този етап е трудно да се каже дали зад тройното убийство в хижа “Петрохан” стои секта. Това коментира в “Денят започва с Георги Любенов” Цветлин Йовчев - бивш вътрешен министър и бивш председател на ДАНС.

Според него има поне няколко аспекта, които трябва сериозно да бъдат изследвани.

“Първият аспект е криминалният. Това е едно изключително тежко престъпление, за което в момента публично не е известно нито кой е извършителят, нито какви са мотивите му, а дори не е известен обхватът на това престъпление - дали няма и други жертви. Трябва да се действа максимално бързо, защото в обществото с право има безпокойство за това, което се е случило”, подчерта Йовчев.

Вторият важен аспект е, че в района на престъплението има организация, която се е назовала “Национална агенция за контрол на защитените територии” и чиято дейност няма нищо общо със заявените по закон намерения, отбеляза той.

“Това, което се вършили, не е характерно за природозащитници, а за паравоенна организация, която полага всички усилия дейността ѝ да остане скрита от обществото и да получи прикритие, че извършва дейностти, свързани с държавата и контролните ѝ функции”, обясни Йовчев.
По думите му “имаме плеяда от организации, които очевидно не са си свършили работата по този случай” - това е третият аспект, който много задълбочено трябва да се разследва.

Вижте целия разговор с Цветлин Йовчев вижте във видеото.

#случаят "Петрохан" #Цветлин Йовчев

Водещи новини

Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Мир в Украйна до март? Мир в Украйна до март?
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Конгресът на БСП: Избират ръководство на партията Конгресът на БСП: Избират ръководство на партията
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Свлачищни процеси застрашават обществени сгради в Тутракан Свлачищни процеси застрашават обществени сгради в Тутракан
Чете се за: 03:45 мин.
Регионални
Костадин Костадинов: Ограничаването на секциите в чужбина не...
Чете се за: 03:15 мин.
Политика
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
След преговорите в Маскат: САЩ наложиха нови петролни санкции срещу...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
С уникална церемония едновременно в четири града бяха открити...
Чете се за: 08:32 мин.
Спорт
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ