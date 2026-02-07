БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Записи от камерите в района на хижа...
Чете се за: 02:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

СЛУЧАЯТ "ПЕТРОХАН"

Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
Запази

Телата на трите жертви в „Петрохан“ вероятно са открити 12-18 часа след смъртта

случаят
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Записите на част от камерите, които са монтирани в зоната на бившата хижа "Петрохан", не са засегнати от пожара. Това научи "По света и у нас".

Разследващите вече разполагат с тях. Според наши източници в неделя, 1 февруари в района се виждат шестима души. Това са тримата, които ден по-късно са намерени убити (Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев) и тримата, които се издирват (Ивайло Калушев, Николай Златков на 22 години и 15-годишният син на спелеолога Яни Макулев).

Във вечерните часове на 1 януари телефоните на тримата издирвани са изключени, като данните сочат, че по това време те са били в района на Бързия - Петрохан - Гинци.

От камери на АПИ е засечено, че след изключването на телефоните, кемперът на Ивайло Калушев се движи към София, по околовръстното към магистрала "Тракия" и към Бургас. След като премина областния град е тръгнал към южната част на Черноморието и следите му се губят по третокласната пътна мрежа в района.

На този етап, според данни от аутопсията се предполага, че между убийството и намирането на телата на трите жертви са минали вероятно между 12 и 18 часа.

Според свидетелски показания в късния следобед на 1 февруари в района на бившата хижа са се чули изстрели.

#случаят "Петрохан" #разследване

Водещи новини

Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Мир в Украйна до март? Мир в Украйна до март?
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Конгресът на БСП: Избират ръководство на партията Конгресът на БСП: Избират ръководство на партията
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Свлачищни процеси застрашават обществени сгради в Тутракан Свлачищни процеси застрашават обществени сгради в Тутракан
Чете се за: 03:45 мин.
Регионални
Костадин Костадинов: Ограничаването на секциите в чужбина не...
Чете се за: 03:15 мин.
Политика
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
След преговорите в Маскат: САЩ наложиха нови петролни санкции срещу...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
С уникална церемония едновременно в четири града бяха открити...
Чете се за: 08:32 мин.
Спорт
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ