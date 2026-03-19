С 30% поскъпна европейският природен газ, петролът скочи...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е...
Полицейска акция срещу купуването на гласове в Стара Загора
Астронавти извършиха космическа разходка, отложена от януари

от БНТ , Източник: БТА
Излизането в открития космос беше отложено заради здравословен проблем на един от астронавтите

компания спейс екс планира изпрати частни екипажи международната космическа станция
Двама астронавти от Международната космическа станция (МКС) извършиха космическа разходка, която беше отложена през януари в последния момент поради здравословни проблеми, засягащи член на екипажа, предаде ДПА, позовавайки се на съобщение на НАСА.

Астронавтите на НАСА Джесика Меир и Крис Уилямс са прекарали около седем часа извън станцията, извършвайки подготвителна работа за инсталирането на нов слънчев панел, съобщи американската космическа агенция.

Това беше първата космическа разходка за Уилямс, четвъртата за Меир и 278-ата в историята на МКС. Работата първоначално беше планирана за началото на годината, но беше отменена поради здравословни проблеми, засягащи член на екипажа.

От НАСА тогава съобщиха, че се е наложило първо да отменят космическата разходка. След това беше взето решение целият четиричленен екипаж да се прибере по-рано от планираното. От американската космическа агенция отказаха да назоват името на астронавта, който е имал проблем, както и да предоставят повече подробности за инцидента.

След безпрецедентното решение на НАСА, капсулата „Дракон" на компания „Спейс Екс", превозваща американските астронавти Зина Кардман и Майк Финки, японеца Кимия Юи и руснака Олег Платонов, се приводни успешно край бреговете на Калифорния в Тихия океан през януари.

Така за първи път в историята на МКС НАСА върна екипаж на Земята преждевременно, а Меир и Уилямс са част от новия екипаж на борда на станцията, уточнява ДПА.

