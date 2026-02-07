БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП
Чете се за: 01:17 мин.
Записи от камерите в района на хижа...
Чете се за: 02:07 мин.

Първи впечатления след церемонията по откриването на Игрите в Милано/Кортина

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Милано се събуди с много позитивни емоции след тази зрелищна церемония.

първи впечатления церемонията откриването игрите милано кортина
Позитивните емоции царят в Милано след церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри. Своите впечатления от събитието, което се проведе в италианския град, сподели и Калин Гугов. Един от журналистите в спортната редакция на БНТ говори за самата церемония и посрещането на българската делегация на стадион „Сан Сиро“.

Милано се събуди с много позитивни емоции след тази зрелищна церемония, която наблюдавахме във вчерашната вечер. Домакините определено спазиха обещанието си за хармония, имаше изящност и елегантност. В типичен италиански стил, който зарадва 10-ите хиляди по трибуните и милионите, които наблюдаваха от телевизионния екран. Иначе спортист, участници, музиканти и доброволци бяха категорични в едно – тази церемония ще бъде запомнена дълго време. Нашата делегация, водена от Александра Фейгин и макар състояща се само от трима души на „Сан Сиро“, беше много добре посрещната. В същото време на екраните се виждаха и другите наши състезатели. Атмосферата беше повече от приповдигната, когато нашите се появиха на „Сан Сиро“, разказа Гугов.

Повече можете да видите във видеото!

#Милано/Кортина 2026

Още от: Видео

Валентин Стефанов: Алберт Попов показа, че има възможности
Валентин Стефанов: Алберт Попов показа, че има възможности
Илияна Йотова и Весела Лечева се срещнаха с Александра Фейгин в Милано Илияна Йотова и Весела Лечева се срещнаха с Александра Фейгин в Милано
Чете се за: 01:05 мин.
Очакванията към българите на Игрите в Милано/Кортина Очакванията към българите на Игрите в Милано/Кортина
Чете се за: 01:22 мин.
Спортни новини 07.02.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 07.02.2026 г., 12:25 ч.
Ще се справи ли Кортина д'Ампецо с предизвикателството? Ще се справи ли Кортина д'Ампецо с предизвикателството?
Чете се за: 01:42 мин.
Четири локации и два огъня Четири локации и два огъня
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Трима са кандидатите за председател на БСП
Трима са кандидатите за председател на БСП
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Възможно ли е мирно лято в Украйна? Възможно ли е мирно лято в Украйна?
Чете се за: 03:37 мин.
По света
След преговорите в Маскат: САЩ наложиха нови петролни санкции срещу...
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Скандално видео от Доналд Тръмп - показа Барак Обама като примат
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Повод за гордост за италианците: Вълненията около олимпийската...
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Президентът Илияна Йотова се срещна с германския си колега в...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
