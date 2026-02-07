Първи впечатления след церемонията по откриването на Игрите в Милано/Кортина

Позитивните емоции царят в Милано след церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри. Своите впечатления от събитието, което се проведе в италианския град, сподели и Калин Гугов. Един от журналистите в спортната редакция на БНТ говори за самата церемония и посрещането на българската делегация на стадион „Сан Сиро“.

„Милано се събуди с много позитивни емоции след тази зрелищна церемония, която наблюдавахме във вчерашната вечер. Домакините определено спазиха обещанието си за хармония, имаше изящност и елегантност. В типичен италиански стил, който зарадва 10-ите хиляди по трибуните и милионите, които наблюдаваха от телевизионния екран. Иначе спортист, участници, музиканти и доброволци бяха категорични в едно – тази церемония ще бъде запомнена дълго време. Нашата делегация, водена от Александра Фейгин и макар състояща се само от трима души на „Сан Сиро“, беше много добре посрещната. В същото време на екраните се виждаха и другите наши състезатели. Атмосферата беше повече от приповдигната, когато нашите се появиха на „Сан Сиро“, разказа Гугов.

