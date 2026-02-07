Четири локации и два огъня

За първи път в историята на Зимните олимпийски игри стартът бе даден с церемония едновременно на четири локация и два огъня. Основното събитие се проведе на стадион „Сан Сиро“ в Милано, а по-малки церемонии имаше на други три места, които приемат състезания в отделните спортове – Кортина д‘Ампецо, Ливиньо и Предацо. Откриването бе концептуално озаглавено Хармония – идея за съчетаване на различни елементи от култура, музика спорт и народи в едно общо единство.

Началото бе за красотата и легендата за Купидон и Психея, а 200-те актьори и танцьори превърнаха „Сан Сиро“ в музей. Над 60 000 по трибуните аплодираха и се наслаждаваха на шедьоврите на креативния директор Марко Балич.

