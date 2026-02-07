БСП решава бъдещето си на Конгрес в НДК

Важен ден за БСП днес. Левицата провежда Конгрес в рамките на два дни – днес и утре в зала 3 на НДК. Най-очаквани са последните точки по програмата на Конгреса, които включват оставката на председателя Атанас Зафиров и избора на нов.

Драгомир Стойнев, председател на ПГ на БСП: „Силно се надявам и съм убеден, че зад този Конгрес отново ще се появи духът на единството. БСП, всички ние вътре, ще се борим заедно и ще мобилизираме абсолютно всички да се гласува единствено и само за БСП или коалицията, която ще направим. А след това вече може да се говори за евентуално бъдещо взаимодействие с други партии, говоря примерно за партията на президента Румен Радев. Очакваме този доклад с нетърпение на председателя Зафиров, за да ни стане ясно дали той ще подаде оставка или ще продължи курса напред.“

Борислав Гуцанов, БСП: „Обстановката е много по-различна от всичко досега и смятам, че мъдростта на конгреса е тази, която трябва да прецени в този момент кой е най-подходящият, за да можем наистина да излезем силни, обединени и да дадем знак на обществото, че сме разбрали какво трябва да направим. Много неща можеше да се направят по друг начин и най-вече това обезличаване на БСП – това най-много не ми харесваше.“

Крум Зарков, БСП: „Сериозна е надпреварата, защото е истински политически сблъсък, какъвто може да има само в една партия в България. Това е борба, която трябва да доведе до нов ред.“

Иван Петков, БСП: „Надявам се наистина да излезем сплотени, да си кажем грешките, да не ги повтаряме в бъдеще и за напред да имаме нов лидер.“

