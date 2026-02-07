Очакванията към българите на Игрите в Милано/Кортина

20 – толкова години изминаха от сребърния медал на Евгения Раданова в шорттрека от Зимните олимпийски игри в Торина, оказал се последен за България на подобен форум. По ирония на съдбата отново сме в Италия, а 20 е броят на родните спортисти, които ще се опитат да се наредят редом до Раданова, Ирина Никулчева, Екатерина Дафовска и Иван Лебанов, донесли на страната ни шестте отличия от Зимните игри.

Големите очаквания са насочени към сноуборда, където опитният Радослав Янков повежда младия ни тим, в който са още Александър Кръшняк, Тервел и Малена Замфирови. Най-много представители имаме в биатлона – цели осем. При мъжете това са Константин Василев, Антон Синаков, Благой Тодев и Владимир Илиев, за когото това ще бъде пето участие на най-големия спортен форум. При дамите родната чест ще защитават Лора Христова, Валентина Димитрова, Мария Здравкова и Милена Тодорова, на чийто плещи лежи отговорността да поведе тима ни.

