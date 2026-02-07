Монсеньор Румен Станев официално встъпи в длъжност като епископ

Монсеньор Румен Станев, новоназначеният епископ на Софийско-Пловдивския диоцез, встъпи официално в длъжност като предводител на католическата общност у нас.
На тържествена литургия в катедралата „Свети Лудвиг“ в Пловдив досегашният епископ – монсеньор Георги Йовчев – предаде пасторалa и епископския жезъл на апостолическия наместник на своя наследник.
В началото на службата беше прочетена на български език папската була, с която папа Лъв XIV назначава монсеньор Румен Станев за епископ на диоцеза. На церемонията присъстваха много официални гости, представители на различните вероизповедания у нас, както и лица от Ватикана и от католическата общност на Балканите.
В своето послание към вярващите монсеньор Станев обяви и каква ще бъде посоката на неговото служение.
Монсеньор Румен Станев – епископ на Софийско-Пловдивската епархия: "Едно от важните неща, на които искам да наблегна, е семейството, защото семейството – ние казваме – е домашната църква. Според мен там се възпитава и бъдещето на обществото, на държавата, на нашата църква. Също младежите… аз казвам, че те не са само бъдещето, те са и настоящето, така че е много важно да работим с тях, особено в този свят, в който те са много объркани, нямат отправни точки, нямат модели, които да следват, и оттам идва тази обърканост в тях. Но също не трябва да се забравят и възрастните хора, защото те са носителите на традицията, на мъдростта, на знанието, така че ние можем да черпим много от тях.“