Монсеньор Румен Станев официално встъпи в длъжност като епископ

Монсеньор Румен Станев, новоназначеният епископ на Софийско-Пловдивския диоцез, встъпи официално в длъжност като предводител на католическата общност у нас.

На тържествена литургия в катедралата „Свети Лудвиг“ в Пловдив досегашният епископ – монсеньор Георги Йовчев – предаде пасторалa и епископския жезъл на апостолическия наместник на своя наследник.

В началото на службата беше прочетена на български език папската була, с която папа Лъв XIV назначава монсеньор Румен Станев за епископ на диоцеза. На церемонията присъстваха много официални гости, представители на различните вероизповедания у нас, както и лица от Ватикана и от католическата общност на Балканите.

В своето послание към вярващите монсеньор Станев обяви и каква ще бъде посоката на неговото служение.