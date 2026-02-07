Очарованието на Изтока: Българската публика омагьосана за първи път от Пекинската опера

Българската публика преживя първата си среща с изкуството на Пекинската опера. Вълнуващото представление беше представено от артистите на Китайския национален театър.

Изкуството няма нужда от конкретен език, за да бъде разбрано. Ако е истинско, то говори директно на сърцето. Така древното изкуство на Пекинската опера няма нужда от превод – публиката попива пиршеството от цветове, звуци и движения и усеща интуитивно техните дълбоки послания.

Уан Юн – директор на Китайския национален театър: „Пекинската опера има много различни знаци, които предават зад себе си специфични значения, и въпреки че изкуството е призвано да отразява реалния живот, то е нещо, което надминава реалността, и именно затова има такъв алегоричен език.“

Фу Дзя е една от солистките на Китайския национален театър, посветила е цялото си същество на изучаването на изкуството на Пекинската опера.

Снимки: Деси Кулелиева

Фу Дзя – солистка на Китайския национален театър: „Имам две изпълнения – първото изпълнение е от операта „Пияната наложница“, а второто изпълнение е от операта „Сбогом, моя наложнице“. Тези две постановки са създадени от доайена на Пекинската опера Мей Ланфаг. Героинята от първата опера се смята за една от четирите най-велики красавици на древен Китай, така че в самата постановка и тази ария, която ще изпълня, основно представя прелестта, изтънчеността, нежността и трепетното радостно очакване на Ян Гуйфей.“

Директорът на трупата нарича Пекинската опера „розата на китайските изкуства“ и обяснява красивото сравнение: