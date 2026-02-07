Илияна Йотова и Весела Лечева се срещнаха с Александра Фейгин в Милано

Илияна Йотова и Весела Лечева се срещнаха с Александра Фейгин, която беше знаменосец на България по време на церемонията при откриването на Зимните олимпийски игри в Милано на „Сан Сиро“.

Президентът на България и избраната за председател на Българския олимпийски комитет пожелаха успех на българската делегация за пореден път. Йотова влезе в олимпийското село, където живеят спортистите по време на Игрите и разговоря с Фейгин и треньора й Андрей Лутай.

По време на обиколката българската делегация се срещна с германския президент Франк-Валтер Щайнмайер, който също бе на посещение в селото. Двамата президенти и Лечева проведоха кратък разговор и се снимаха за спомен пред олимпийските кръгове. Щайнмайер пожела успех на българската делегация и каза, че е запознат с олимпийските успехи на страната.

Повече можете да гледате във видеото!